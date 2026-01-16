“Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump

La presidenta encargada de Venezuela aseguró este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero. Lea aquí: Revelan documentos sobre donaciones de Delcy Rodríguez para acercarse a Trump en 2016 Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Rodríguez. “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió. “Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también”. Siga leyendo: Delcy Rodríguez habría solicitado una visita a la Casa Blanca durante el viaje de María Corina Machado Rodríguez habló el miércoles por teléfono con Trump, quien la definió como “una persona estupenda”. Dijo también que todo iba “muy bien” en Venezuela.

Ya el jueves, el mismo día que Rodríguez habló ante el Parlamento venezolano, el presidente estadounidense recibió en Washington a la líder opositora María Corina Machado, quien le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella recibió en diciembre en Noruega. Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia por narcotráfico. “El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad”, expresó Rodríguez. “Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y respeto por la dignidad e integridad de la primera dama”.