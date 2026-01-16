“Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump

La presidenta encargada de Venezuela aseguró este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.
Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.