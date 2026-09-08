Medellín entra en el top global de las mejores ciudades para recorrer a pie, según GuruWalk

Medellín fue incluida entre las 100 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie en 2026, según el ranking de GuruWalk, plataforma internacional especializada en tours y experiencias turísticas.
La capital antioqueña ocupó el puesto 32 de la clasificación, que reúne los destinos preferidos por viajeros que conocen cada ciudad de la mano de guías locales.
Puede leer: Medellín ganó premio Hábitat Latam: Estas fueron las razones por las que la eligieron entre 20 urbes de América Latina
GuruWalk describió a Medellín como un “destino de innovación y arte” y resaltó algunos de los elementos que hacen particular la experiencia de recorrerla.
Entre ellos están sus escaleras eléctricas, que conectan barrios ubicados en zonas montañosas que anteriormente tenían dificultades de acceso, y los murales comunitarios, que reflejan historias de resiliencia.