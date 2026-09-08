Medellín entra en el top global de las mejores ciudades para recorrer a pie, según GuruWalk

Medellín fue incluida entre las 100 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie en 2026, según el ranking de GuruWalk, plataforma internacional especializada en tours y experiencias turísticas. La capital antioqueña ocupó el puesto 32 de la clasificación, que reúne los destinos preferidos por viajeros que conocen cada ciudad de la mano de guías locales. Puede leer: Medellín ganó premio Hábitat Latam: Estas fueron las razones por las que la eligieron entre 20 urbes de América Latina GuruWalk describió a Medellín como un “destino de innovación y arte” y resaltó algunos de los elementos que hacen particular la experiencia de recorrerla. Entre ellos están sus escaleras eléctricas, que conectan barrios ubicados en zonas montañosas que anteriormente tenían dificultades de acceso, y los murales comunitarios, que reflejan historias de resiliencia.

Roma encabeza la lista de las mejores ciudades para caminar

Roma, Italia, ocupó el primer lugar del ranking, seguida por Madrid, España, y Budapest, Hungría. Entérese: Medellín ganó premio internacional por CiudadaníaLAB, laboratorio de innovación para jóvenes y mujeres El top 10 lo completan Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Ámsterdam, Países Bajos; Oporto, Portugal; Barcelona, España; Londres, Reino Unido; y Berlín, Alemania. La selección de GuruWalk pone en primer plano destinos en los que el recorrido a pie permite conocer espacios urbanos, patrimonio, cultura y atractivos turísticos con el acompañamiento de comunidades de guías locales.

Cartagena y Bogotá también entraron al listado

Además de Medellín, otras dos ciudades colombianas fueron incluidas entre las 100 seleccionadas. Cartagena ocupó el puesto 48. GuruWalk destacó la conservación de sus murallas coloniales del siglo XVII y el centro histórico, caracterizado por sus balcones de madera, buganvilias, iglesias coloniales y plazas empedradas. Lea también: ¿Qué son los Corredores Azules? Este es el plan para crear 60.000 m2 de espacio público en Medellín La plataforma también mencionó entre sus atractivos el Castillo de San Felipe de Barajas y las islas del Rosario, como parte de la oferta turística de la ciudad. Por su parte, Bogotá quedó en el puesto 85. GuruWalk destacó la oferta cultural de la capital y su dinamismo, aunque señaló que su tamaño y ritmo pueden resultar abrumadores para quienes la visitan por primera vez.

Medellín también fue destacada por National Geographic

El resultado de GuruWalk se suma a otro reconocimiento internacional recibido por Medellín este año. National Geographic incluyó recientemente a la ciudad entre los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026. La revista estadounidense atribuyó esta selección a la transformación social y urbana de Medellín, además de su evolución en materia de imagen y oferta turística. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: