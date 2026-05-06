Medidas de Trump ponen en riesgo de deportación a 3.000 colombianos beneficiarios de DACA

La administración de Donald Trump ha pasado de intentar eliminar el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) de un solo golpe a implementar una estrategia de ”erosión gradual”.
El objetivo parece claro: endurecer tanto las condiciones de vida de los beneficiarios que estos opten por tal vez salir del país por voluntad propia. Entre los afectados se encuentran más de 3.000 colombianos que hoy viven en un limbo jurídico.
El golpe más reciente y significativo proviene del sistema judicial administrativo. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que poseer DACA ya no es una razón suficiente para que un juez migratorio cierre un proceso de expulsión.