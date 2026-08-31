“Comparar los CDT puede dejar en promedio $2,5 millones más de ganancia”: MejorCDT

La plataforma MejorCDT surgió en pandemia a raíz de una dificultad que parecía sencilla, pero que revelaba una oportunidad de negocio: para abrir un CDT en Colombia era necesario acudir físicamente a un banco. Fue así como nació la plataforma para brindar una comparación de tasas de interés y facilitar el acceso a este producto de inversión.
Cinco años después, Mejor CDT asegura tener 550.000 usuarios y haber ayudado a que 150.000 personas obtengan ganancias que, en conjunto, suman $120.000 millones.
Carlos Correa, confundador de esta plataforma, sostiene que el crecimiento de la empresa se aceleró con las tasas de interés altas y proyecta cerrar 2026 con un crecimiento superior al 70%.
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El empresario también anticipa un escenario de tasas todavía altas durante lo que resta de 2026 y recomienda aprovechar las rentabilidades actuales de los CDT, incluso con plazos de dos o tres años.