Melania Trump demandó por mil millones de dólares al hijo de Joe Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, amenazó con emprender acciones legales contra Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, por vincularla con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El conflicto estalló después de que, durante una entrevista con el periodista y youtuber estadounidense Andrew Callaghan, Hunter Biden afirmara que Epstein presentó a Melania a Donald Trump, asegurando que “las conexiones son muy amplias y profundas”. Lea aquí: Trump desestima caso Epstein y lo califica de “aburrido”; Musk lo contradice y exige transparencia Estas palabras provocaron la inmediata respuesta de la oficina legal de la primera dama. Su equipo aseguró que son “declaraciones falsas, difamatorias y despectivas”. En una carta enviada el 6 de agosto a Biden y a su abogado, Abbe Lowell, el litigante Alejandro Brito —asesor de Melania Trump— exigió una retractación “completa y justa” del video y de cualquier otra afirmación similar, en un formato tan visible como el original. Brito advirtió que, de no cumplirse la solicitud, la primera dama recurriría “a todos los derechos y recursos legales disponibles” para resarcir lo que considera un “enorme daño financiero y reputacional”.

El documento, remitido en representación de Melania, fija una cifra de mil millones de dólares como compensación por daños y perjuicios si Biden no retira sus declaraciones y ofrece disculpas formales. Sin embargo, el hijo del expresidente demócrata, contactado nuevamente por Callaghan, rechazó de plano la petición y en cuanto a retractarse afirmó que “eso no va a suceder”. Biden desafió a la Casa Blanca a “prestar declaración y aclarar la naturaleza de la relación” entre Epstein y el entorno de Trump, asegurando que ofrecería “la plataforma para que puedan hacerlo”. “También creo que son unos abusadores, y creen que mil millones de dólares me van a asustar”, aseguró. Este nuevo enfrentamiento ocurre en medio del escrutinio sobre el caso Epstein, que sigue generando tensiones en Washington. Los demócratas, respaldados por algunos legisladores republicanos, mantienen la presión sobre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para que se publiquen los archivos de la investigación, un caso que ha puesto en aprietos al presidente Trump. Relacionado: Rechazaron solicitud del gobierno Trump de revelar registros del jurado en caso Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein En las últimas semanas, la oposición y parte de los conservadores exigen a la Casa Blanca transparencia sobre este financiero, hallado muerto en la cárcel en la que esperaba el juicio por tráfico sexual. Trump había declarado recientemente que se distanció de Epstein hace décadas porque le “robó” empleados del spa de su resort de Mar-a-Lago. A principios de julio, el Departamento de Justicia enfureció a parte de los partidarios del presidente al afirmar que Epstein se suicidó y no tenía una “lista de clientes”.