La deuda colombiana vuelve a encarecerse: el mercado exige tasas de hasta 12,7% para prestarle al Gobierno

Al Gobierno colombiano le está costando más conseguir dinero prestado. La tasa del TES —los papeles con los que la Nación se endeuda en el mercado local— con vencimiento en 2036 subió de 11,9% a 12,5% en pocas semanas y llegó a 12,70%. En términos simples, el mercado está cobrando más por prestarle plata al Estado.
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El repunte no se limita a los títulos en pesos. También aumentaron las tasas de los bonos que Colombia emite en dólares y euros, mientras el riesgo país volvió a ubicarse por encima del de varios mercados de la región.
El movimiento ocurre en medio de la discusión sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo De la Espriella y de unas cuentas públicas que ya destinan una parte importante de sus recursos al pago de deuda.