La deuda colombiana vuelve a encarecerse: el mercado exige tasas de hasta 12,7% para prestarle al Gobierno

Al Gobierno colombiano le está costando más conseguir dinero prestado. La tasa del TES —los papeles con los que la Nación se endeuda en el mercado local— con vencimiento en 2036 subió de 11,9% a 12,5% en pocas semanas y llegó a 12,70%. En términos simples, el mercado está cobrando más por prestarle plata al Estado. Puede leer: Gobierno De la Espriella sube en $25 billones el cupo de deuda para financiar el presupuesto, ¿qué significa? | El Colombiano El repunte no se limita a los títulos en pesos. También aumentaron las tasas de los bonos que Colombia emite en dólares y euros, mientras el riesgo país volvió a ubicarse por encima del de varios mercados de la región. El movimiento ocurre en medio de la discusión sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo De la Espriella y de unas cuentas públicas que ya destinan una parte importante de sus recursos al pago de deuda.

Según el economista Diego Montañez-Herrera, analista senior de la Universidad Eafit, el TES con vencimiento en 2036 pasó de cerca de 11,9% a 12,5% en pocas semanas y, entre una jornada y otra, avanzó de 12,51% a 12,70%. Para el analista, esto significa que “el mercado está exigiendo una tasa cada vez más alta para prestarle al Gobierno”, lo que se traduce en “más costo para emitir y refinanciar deuda”. Entérese: ¿Se congelará el pago de la deuda? La propuesta que enciende el debate sobre el Presupuesto 2027

El encarecimiento también se siente en los bonos externos

La presión tampoco se concentra en el mercado local. “No solo están subiendo los TES en pesos”, señaló Montañez-Herrera. También aumentaron las tasas de los bonos que Colombia coloca en dólares y euros, que, según su seguimiento, alcanzaron máximos desde mayo. El analista atribuye parte del movimiento al contexto internacional, aunque advierte que Colombia ya llegaba a este escenario con un nivel elevado de riesgo. El EMBI, indicador que mide la prima que los mercados exigen para prestarle a un país frente a una referencia considerada de bajo riesgo, también continuó aumentando. La presión aparece incluso en los títulos indexados a la inflación. De acuerdo con datos de Corficolombiana citados por Montañez-Herrera, los TES en UVR también subieron en septiembre: el de cinco años llegó a 6,27% y el de diez años a 6,30%.

La lectura del economista es que, incluso descontando el efecto de la inflación, financiar al Gobierno colombiano continúa siendo costoso.

Colombia vuelve a enfrentar un riesgo país elevado

El comportamiento de las tasas coincide con otro indicador que sigue de cerca el mercado: el EMBI de Colombia. El 14 de septiembre, el indicador llegó a 2,02 puntos, según el seguimiento presentado por Montañez-Herrera con información de J.P. Morgan. En esa comparación, Colombia quedó por encima de México, cuyo EMBI se ubicó en 1,97 puntos, así como de otros países latinoamericanos incluidos en el gráfico. Para el analista, el aumento de las tasas y del riesgo país tiene una consecuencia que va más allá de las operaciones financieras. “Un mayor costo de financiamiento termina presionando unas cuentas donde la deuda ya ocupa muchísimo espacio”, señaló. Vea aquí: Ministerio de Hacienda abrirá cupo de deuda interna y externa para financiar $35 billones

De menos de 6% a tasas superiores al 13% en cuatro años

El encarecimiento de la deuda se observa con mayor claridad al mirar los últimos cuatro años. En enero de 2022, el TES a un año pagaba alrededor de 5,3%. En 2026, esa referencia ha llegado a superar el 12% y durante el año alcanzó niveles cercanos al 14%, según el seguimiento de Montañez-Herrera con cifras del Ministerio de Hacienda. El aumento también alcanzó los títulos de mayor plazo. Los TES a cinco y diez años registraron un encarecimiento sostenido, elevando el costo que enfrenta la Nación para financiarse durante varios años.

Mayo marcó uno de los mayores picos

Uno de los momentos más críticos se registró el 13 de mayo de 2026. Ese día, Hacienda salió al mercado a buscar $3 billones y terminó adjudicando $6 billones, después de recibir ofertas por más de $12 billones. Días después, en una subasta de deuda de corto plazo a un año, la tasa llegó a 13,9%, registrando un récord histórico, “El gobierno de Colombia colocó deuda a corto plazo cerca del 14%, el nivel más alto de la serie del IRC del Ministerio de Hacienda desde 2011. Y esto preocupa por una razón: en solo un año esa deuda toca refinanciarla otra vez”, explicó Montañez-Herrera. Por esos días, otros analistas del mercado coincidían en la lectura: prestarle al Gobierno colombiano se había vuelto más rentable que financiar una vivienda, cuya tasa hipotecaria rondaba entonces el 13%.

Una campaña electoral que movió más las tasas que año y medio de gestión

El segundo semestre del año trajo un giro. Con la carrera presidencial en marcha, las tasas empezaron a ceder: el TES a un año pasó de cerca de 15% antes de la primera vuelta a 13,5% después de esa jornada, y a menos de 12% al día siguiente de la segunda vuelta. Montañez-Herrera señaló que el resultado electoral movió más las tasas de largo plazo que toda la gestión del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Petro, en lo que los economistas llaman una reducción del “riesgo país”: cuando el mercado percibe menos incertidumbre política, exige una rentabilidad menor para prestarle al Estado. Aun así, la mejora fue relativa. Para junio, el TES a un año se ubicaba en 12,35%, todavía 39% más alto que un año atrás y muy por encima del promedio histórico de las últimas dos décadas. El propio analista insistió en distinguir entre variación y nivel: que las tasas bajen frente a los máximos de mayo no significa que hayan vuelto a ser bajas. Más noticias: MinHacienda insiste en recortar el gasto para evitar crisis: Estado gasta $40 billones al mes y recauda $29 billones

El nuevo Gobierno hereda el mismo problema

Con la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia, la historia no cambió de fondo. La primera subasta de TES de su Gobierno, realizada el 12 de agosto, recibió ofertas por $2,5 billones para adjudicar $750.000 millones, con una tasa a un año de 12,54%. Hacienda destacó la alta demanda de la subasta. Sin embargo, los analistas señalaron que, aunque las tasas bajaron frente a la operación anterior, el costo de financiamiento del país sigue siendo elevado: Colombia continúa colocando deuda cerca del 12%, incluso a plazos de hasta 32 años. En una segunda subasta, esta vez de TES UVR, las tasas volvieron a bajar, con una reducción de 17 puntos básicos. No obstante, el diagnóstico se mantuvo: aunque el mercado está exigiendo menores rendimientos, al Gobierno todavía le resulta costoso financiarse. Lea aquí: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro

Emergencia económica y más cupo de deuda

El pasado 9 de septiembre, en medio del paquete de decretos de la emergencia económica, el Gobierno expidió el Decreto 1372, que subió de $85,25 billones a $110,25 billones el monto de TES autorizado para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026: $25 billones adicionales de margen para endeudarse. “El decreto no eleva automáticamente el saldo de la deuda, sino que amplía el techo que Hacienda puede usar según se comporten los ingresos y las necesidades de caja del resto del año”, explicó Montañez-Herrera. Ese mayor margen llega justo cuando el país afronta un calendario cargado: este año hay que atender o refinanciar deuda por cerca de $135 billones, el 12% del saldo total, lo que significa que buena parte de lo que se coloca en cada subasta no financia gasto nuevo, sino que sirve para “rodar” deuda vieja. Vea también: Gobierno De la Espriella hace su segunda subasta de deuda: colocó $200.000 millones en TES UVR

¿Cómo está la deuda hoy?

A julio de 2026, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró en $1.160,6 billones, por encima de la meta de $1.100 billones que el propio Ejecutivo se había fijado. Según Montañez, ese saldo acumula un incremento de $355,6 billones desde agosto de 2022, cuando asumió Gustavo Petro, y de $38,3 billones en el último año. La curva de rendimientos, además, sigue mostrando una señal de estrés: en julio, la tasa a un año (12,08%) superaba la de diez años (11,73%), una inversión que sería un reflejo de las tensiones que todavía enfrenta el mercado de deuda colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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