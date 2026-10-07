El mundo del fútbol despide a Lionel Messi de la selección Argentina: los mensajes de Ronaldinho, Neymar, Vidal y más figuras

La pelota lloró en el Monumental de Núñez el pasado martes 6 de octubre cuando Lionel Messi dio su última presentación con la camiseta de la selección argentina. El astro del balompié que enamoró a propios y extraños, siendo conocido hasta en el último rincón del planeta, vivió, como él mismo lo dijo, “el día más triste de mi carrera”. No solo Messi, Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y muchos millones de personas en el planeta despidieron con tristeza una de las etapas más bonitas que pudo tener este deporte.
Messi recibió mensajes de todas partes. Amigos, compañeros de equipo, rivales, clubes y demás. El planeta fútbol se rindió ante el rosarino que durante más de 2 décadas se ganó el corazón de todo aquel que lo veía jugar, incluso si era un contrario. Desde los jugadores que hicieron historia con él en el F.C. Barcelona y selección nacional, hasta rivales eternos como los chilenos de las finales de Copa América, hicieron público su cariño por “La Pulga” y escribieron o dijeron emotivas palabras.