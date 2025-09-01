En México se posesionaron los primeros jueces y magistrados electos por voto popular

México inaugura una “nueva era” este lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado.
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de 2.000 cargos que asumen funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
Dicha elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
Previo a una ceremonia que se realizará en el Senado de México, la nueva Suprema Corte asumió funciones de manera simbólica en una ceremonia indígena realizada por la tarde en el Zócalo (plaza central) de la capital.