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Gobierno denunciará a exminigualdad de Petro: no aparecen llaves de bodegas con mercancía por $16.800 millones

El anuncio fue hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia de Abelardo De la Espriella.

  • Luis Alfredo Acosta, exministro de Igualdad del gobierno Petro. Foto: tomada de video
    Luis Alfredo Acosta, exministro de Igualdad del gobierno Petro. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las llaves de unas bodegas que guardan mercancías de la DIAN avaluadas en $16.800 millones se convirtieron en uno de los motivos por los que el Gobierno anunció que llevará ante la justicia al exministro de Igualdad Luis Alfredo Acosta.

El señalamiento fue hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien aseguró que el exfuncionario aún no ha entregado las llaves de los inmuebles, pese a que el Ministerio de Igualdad se encuentra en pleno proceso de liquidación.

“El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de dieciséis mil ochocientos millones de pesos en mercancías de la DIAN”, afirmó Soto durante una rueda de prensa.

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