Revelan la millonaria cifra que pagaron por el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

El asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemus, reconocido como DJ Regio Clown, habría sido ordenado por un cabecilla del grupo criminal Unión Tepito a cambio de 200.000 pesos mexicanos, equivalentes a unos 40 millones de pesos colombianos, según reveló la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, al que tuvieron acceso medios mexicanos como El País de México y El Universal de México, la orden de ejecución fue dada por un hombre identificado como “El Pantera”, quien habría actuado en venganza tras descubrir que Regio Clown presuntamente vendía drogas en los eventos privados “Sin Censura” sin su autorización.

La Fiscalía informó recientemente sobre la captura de Cristopher N., alias “El Comandante”, señalado como autor intelectual y coejecutor del crimen. El hombre fue detenido por homicidio calificado y su arresto se suma al de otras 16 personas, entre ellas seis mexicanos y diez extranjeros —colombianos, venezolanos, cubanos y españoles— vinculados a delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión tipo “gota a gota” y privación de la libertad.

Según la investigación, “El Comandante” habría coordinado el engaño a los músicos mediante la manipulación de su confianza, haciéndoles creer que iniciarían juntos un proyecto musical. Una vez que los artistas fueron atraídos al punto acordado, fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó que el 16 de septiembre, día de la desaparición, “El Comandante” ordenó a un hombre identificado como Mariano N. recoger a los artistas en la plaza Miyana, en Polanco, y llevarlos hasta la colonia Renovación, en Iztapalapa. Allí fueron asesinados en una vivienda perteneciente a un sujeto apodado “El Apá”.

Los cuerpos fueron hallados días después, el 22 de septiembre, desmembrados y dentro de bolsas plásticas en un paraje de Cocotitlán, al costado de la carretera México–Cuautla. Las bolsas coincidían con las utilizadas en un taller de reciclaje propiedad de “El Apá”, lo que permitió vincularlo con el caso.

Un testigo relató que “El Pantera” amenazó a todos los participantes del crimen, advirtiéndoles que mataría al primero que hablara con las autoridades y ordenándoles abandonar Ciudad de México hasta diciembre.

Las investigaciones revelaron que desde el 11 de septiembre, cuando B King y su mánager llegaron a Ciudad de México desde Medellín, Cristopher N. asignó a Mariano N. como chofer y asistente de los colombianos. El hombre los recogió en una camioneta Ford Expedition roja, la misma que días después fue utilizada para transportar sus restos hasta el sitio donde fueron abandonados.

La Fiscalía indicó que “El Comandante” tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar el traslado, la reunión y la posterior eliminación de las víctimas.