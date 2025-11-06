x

Se complica la situación del Deportivo Pereira: MinTrabajo abre investigación al club por desacato

La cartera le había ordenado al club suspender labores hasta que se pusiera al día con los pagos a jugadores y administrativos; sin embargo, el equipo desacató la medida y se siguió presentando a los partidos oficiales con una nómina sub-20.

    Al Deportivo Pereira solo le resta jugar dos partidos de Liga, pues quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa BetPlay. FOTO: Colprensa
    El entrenador Rafael Dudamel y el futbolista Carlos Darwin Quintero. Ambos renunciaron al Deportivo Pereira en medio de la crisis por falta de pagos. FOTOS: Colprensa y tomada de Instagram @corpereira
El Colombiano
Colprensa
hace 9 minutos
El Ministerio del Trabajo abrió una investigación sancionatoria contra el club de fútbol Deportivo Pereira por no acatar la suspensión de actividades que le impuso esa entidad.

El equipo ha cumplido sus fechas de la Liga BetPlay con jugadores de la categoría sub-20, pese a que ya están en marcha procesos por falta de pago a sus futbolistas.

En contexto: MinTrabajo suspendió labores en el Deportivo Pereira por la falta de pagos a los jugadores y empleados

Y es que el Ministerio de Trabajo ha recibido denuncias por falta de pago oportuno de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores del equipo de fútbol y de su área administrativa.

Nada más hace un par de semanas, los jugadores del plantel profesional dijeron que no se presentarían para el partido contra Águilas Doradas porque los directivos les debían entre 6 y 8 meses de salarios, aportes a seguridad social, premios, entre otros aspectos económicos. La situación llevó a que varios referentes, como Carlos Darwin Quintero, renunciaran. Lo mismo hizo el entrenador venezolano Rafael Dudamel.

El Pereira, propiedad del empresario Álvaro López, no se puso al día con los futbolistas. Por el contrario, tomó la decisión de presentarse a ese partido con jugadores de la sub-20. Lo mismo hizo ante Deportivo Pasto.

El entrenador Rafael Dudamel y el futbolista Carlos Darwin Quintero. Ambos renunciaron al Deportivo Pereira en medio de la crisis por falta de pagos. FOTOS: Colprensa y tomada de Instagram @corpereira
El entrenador Rafael Dudamel y el futbolista Carlos Darwin Quintero. Ambos renunciaron al Deportivo Pereira en medio de la crisis por falta de pagos. FOTOS: Colprensa y tomada de Instagram @corpereira

“A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”, afirmó Andrés Piedrahita Gutiérrez, director territorial del Ministerio en Risaralda.

Siga leyendo: “Su familia o el equipo”: amenazaron a los directivos del Deportivo Pereira con pancartas colgadas en calles de la ciudad

Y agregó: “Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”.

El partido al que el director territorial hace mención corresponde al duelo por la penúltima fecha del Todos contra todos de la Liga programado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, para este viernes, a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

La entidad declaró, así mismo, la suspensión de labores para los empleados del club hasta que se verifique y certifique el pago total de las deudas laborales.

El ministerio también ordenó que se mantenga el vínculo laboral de todos los trabajadores del club, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.

Le puede interesar: Hinchas del Deportivo Pereira bloquean vías de la ciudad exigiendo la salida de sus dirigentes

