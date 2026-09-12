El “ventilador” de Misael y los detalles de cómo se habrían pagado las coimas en la era Quintero

Misael Cadavid, quien trató de pasar de agache y en un principio negó haber participado en cualquier entramado ilegal, ahora es una de las piezas centrales dentro del proceso penal que podría llevar a la cárcel a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín, e incluso podría enredar al propio Daniel Quintero. No es el único que está hablando con las autoridades, pero sí es uno de los que va más adelante en ese proceso. El jueves pasado, durante la audiencia de imputación de cargos por presunto interés indebido en contratos y peculado contra Miguel Quintero, Álvaro Villada, Vanesa Álvarez y Sebastián Ortega, la fiscal del caso contó detalles de cómo a seis contratos por $17.656 millones le pegaron una “mordida” de $2.481 millones, y también explicó cómo fue la repartija de esa comisión ilegal. Los contratos consistían en que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) le giraba recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para reducir el riesgo de las comunidades durante la pandemia del Covid y para fortalecer a la entidad con kits de emergencia y dotación. Entérese: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos Inicialmente la coima pedida habría sido del 20%, pero Misael Cadavid, el gerente de los bomberos, habría solicitado rebaja y se la dejaron en un 15%, tras una reunión con Villada y Álvarez que tuvo lugar en junio de 2020 en la bella sede que posee el AMVA en cercanías de La Alpujarra. La fiscal explicó el mecanismo de la siguiente manera: tan pronto al cuerpo de socorro de Itagüí le ingresaba el pago por parte del Área, expedían cheques de $50 millones a nombre de varias personas de confianza y estos se entregaban en lugares pactados como el Éxito de la avenida San Juan con la carrera 70, la esquina contigua del cuerpo de bomberos de Itagüí, el mall El Indio, la casa de Villada en Copacabana, o en la terraza o la piscina del hotel Novo que está ubicado en el sector aledaño al estadio Atanasio Girardot. Hasta septiembre de 2022, Villada habría sido el encargado de los cobros y por esta vía, según la fiscal 40 Anticorrupción, sacaba el 5% que le correspondía y el 10% de su “jefe”, Miguel Quintero, lo que en plata blanca significó $693,7 millones para uno y $1.387 millones para el otro.

Después, luego de que Villada renunció debido a que ya había ruidos por los movimientos extraños en el Área, el enlace de los cobros habría sido Ortega, con un aprovechamiento de $133,3 millones para él y $266 millones para el hermano mayor del entonces alcalde de Medellín. Todas esas minucias solo pudieron ser conocidas por alguien que participó directamente y por tanto llevan el sello de la colaboración que está brindando Misael, mediante las garantías que le otorga el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía. EL COLOMBIANO conoció por dos fuentes distintas que el médico y exbombero también ha dado pistas que las autoridades están valorando sobre otro escándalo de la pasada administración de Medellín: el presunto negocio que se habría hecho con una “franquicia” para controlar la contratación en Afinia en el periodo 2020-2023, y que habría implicado el pago de una cifra tasada en dólares.

El punto de partida de todo habría sido el nombramiento de Javier Lastra como gerente de esta filial de EPM en la Costa Atlántica. La importancia de la transacción radicaba en que EPM, con Daniel Quintero a la cabeza de su junta directiva por aquellos tiempos, se había comprometido a realizar inversiones por 10 billones de pesos en el transcurso de una década, lo cual resultaba un jugoso platillo para los corruptos. Previamente un testigo le dijo a la Fiscalía que la primera reunión para ambientar ese negocio habría contado con la presencia de Cadavid y que este habría sido fundamental para hacer el primer enlace con su viejo aliado político William Ortega. La misma versión habla del papel protagónico que también habría jugado Sebastián Ortega Urán, el hijo de este cacique político de Bello, para a su vez entablar contactos con un capo de la contratación en la Costa Atlántica que supuestamente estuvo dispuesto a desembolsar lo pedido. El 19 de septiembre del año pasado, Cadavid aseguró en una entrevista con este diario que en los contratos que hizo con el Área la entidad que él dirigía, “todo se hizo bajo la normatividad legal” y que “en absoluto tengo nada que ver con Afinia, ni siquiera conocía qué era Afinia; lo único es que, para nadie es un secreto que he sido médico del doctor William Ortega desde 2007 y en esa época participé políticamente con él”.

Solo que a los pocos días, en la primera semana de octubre se produjo su captura por parte de la Policía en el municipio de San Luis, donde tiene un fuerte arraigo. A la par fueron capturados el jefe de los bomberos de Itagüí, Elkin González, y la funcionaria del Área Metropolitana María Janeth Rúa, para ser de inmediato cobijados por medida intramural. Al parecer, las rejas menoscabaron la voluntad y el ánimo de Cadavid, quien a principios de este año decidió brindar información a cambio de un tratamiento favorable. En ese contexto es que habría dado indicios importantes sobre Afinia. Según confirmó este medio, habría dicho que en ese caso se pagaron entre cinco y ocho millones de dólares, y también habría dado indicios de que el propio alcalde Quintero tuvo que ver con el asunto. “Daniel (Quintero) lo niega, pero él sabe que Misael estuvo acompañándolo en todos los procesos de Afinia y fue el que le entregó la hoja de vida de Lastra. Toda esa historia completa la entregó Misael a un fiscal cuando dio la declaración. Ese proceso también está avanzando y le están corriendo bastante”, aseguró una de las fuentes que consultó EL COLOMBIANO. Pero incluso, en el mismo caso de los contratos con los bomberos, sus declaraciones estarían salpicando a Daniel Quintero. De hecho, una de las aristas de indagación que abrieron en la Fiscalía se refiere a una posible línea de tiempo que une unos audios que difundió el portal Vorágine, donde, a finales de 2021, Cadavid habla de que el alcalde de Medellín le iba a colaborar para su campaña a la Cámara de Representantes (a nombre de Cambio Radical), con las fechas de los contratos del Área y los bomberos que son objeto de investigación hoy en día. “Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, dijo Cadavid, y después añadió: “Por qué no le envías tu hojita de vida, porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.

¿Ficha de Pérez en la campaña?

La relación de Cadavid con los hermanos Quintero y con el exgobernador Luis Pérez era de vieja data y vale la pena reseñarlo para ponderar el alcance de lo que podría saber incluso sobre otros escándalos como el de Aguas Vivas, que implicó un presunto negociado por más de 40.000 millones de pesos. En la administración de Luis Pérez en el Departamento, Cadavid fue director del hospital San Rafael de Itagüí, gerente de municipios en la Dirección de Planeación, director encargado de Desastres y subsecretario de Salud Departamental. Y fue mientras estaba en la gerencia de municipios que se cruzó con Miguel Quintero, quien era su par como director de los proyectos que se realizaban con regalías. El director de Planeación, es decir su jefe, era Carlos Mario Montoya, quien fue vinculado al proceso penal de Aguas Vivas. Villada y otras personas que terminaron en el equipo del Área y enfrentan líos legales, también laboraron en aquella Planeación de la Gobernación de Luis Pérez. “Así que ahí se consolidó mucho esa relación”, dijo un testigo en los procesos del AMVA refiriéndose a Miguel y Misael. No obstante, luego la conexión entre Cadavid y el propio Daniel Quintero tomaría vuelo propio: Pérez lo habría recomendado para que se fuera a apoyar al candidato del movimiento Independientes en la campaña para llegar el piso 12 de La Alpujarra. “Misael estuvo toda la campaña ayudándole a Daniel a conseguir recursos, a estar con él y acompañarlo. Ellos hicieron una relación de amigos, que él no niegue con todos esos trinos que ha puesto de que es de loco o enfermo”, apuntó el testigo con el que tuvo contacto EL COLOMBIANO, tras observar los trinos del exalcalde Quintero en los que sale en defensa de su hermano y caracteriza a Cadavid como “una persona violenta, con problemas psiquiátricos y que está involucrado en varios casos de corrupción”. De hecho, hasta 2019 las contrataciones del AMVA para fortalecimiento de los bomberos de la jurisdicción metropolitana solían beneficiar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, por su mayor trayectoria, capacidad y prestigio, pero al asumir el poder Daniel Quintero en Medellín, y por tanto también la presidencia de junta en el Área Metropolitana, se dio el cambio automáticamente y sin mediar concursos públicos. —La orden fue sacarlos de allá y entregárselos (los contratos) a Misael para que fuera el que manejara y coordinara todo eso. Fue una instrucción dada desde el inicio y seguramente fue concretada en campaña con Daniel y con Miguel —apuntó el testigo.

Detalles de la audiencia

En la audiencia de imputación del jueves, la fiscal relató que Villada habría presionado a la profesional Janeth Rúa, la supervisora de los contratos del Área con los bomberos, para que aprobara los informes aunque no hubieran cumplido con los entregables –que es como se les llama a los productos que debe presentar como resultado del contrato– con el fin de que les pagaran. No obstante, Cadavid, el jefe de la entidad de socorro, y ella, ya se conocían de antaño, pues entre 2013 y 2015 él fue director del hospital de San Luis, municipio del Oriente antioqueño del que Rúa es oriunda. A su vez, según consta en su perfil de Sigep, Rúa arribó al Área en 2012 y era vox populi que la llevó el nuevo director, Carlos Mario Montoya, quien ha caminado en el sector público de la mano de Luis Pérez. Como se nota, estos casos de presunta corrupción conforman una red tejida con lealtades personales y políticas que se van rompiendo ante la disyuntiva de proteger a antiguos aliados o salvar el propio pellejo. Lea más: Termina lectura de imputación a Miguel Quintero por corrupción: Fiscalía dice que cobraban comisión del 15% Bloque de preguntas y respuestas