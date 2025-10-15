Presupuesto de 2026 va por $546,9 billones: así está la ponencia en segundo debate en Congreso

Quedó lista la ponencia para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que llega al Congreso con un recorte de $10 billones frente al monto inicial. Con este ajuste, el presupuesto total se fija en $546,9 billones.

La redistribución del gasto implica una reducción en los principales rubros, el de funcionamiento baja de $365,7 billones a $358,1 billones; el de servicio de la deuda pasa de $102,4 billones a $100,4 billones; y el de inversión se ajusta de $88,7 billones a $88,4 billones.

El pasado 11 de septiembre, en el foro de deliberación institucional de las Comisiones Económicas Conjuntas, se adelantó la discusión sobre el monto del PGN.

En esta sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso una reducción de $10 billones, teniendo en cuenta la coyuntura fiscal actual y con el propósito de avanzar hacia la consolidación de una propuesta consensuada.