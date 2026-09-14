Movistar, el equipo más ganador de las grandes vueltas: 16 títulos y una huella colombiana

Hay equipos que marcan épocas y otros que terminan convirtiéndose en parte de la historia misma del ciclismo. Movistar pertenece a ese segundo grupo. Con la victoria de Enric Mas en la Vuelta a España 2026, la estructura española, bajo distintas denominaciones, llegó a 16 títulos en las tres grandes vueltas, una cifra que la ubica como la más ganadora de la historia. La colección reúne nombres que dejaron una huella profunda en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Pedro Delgado, Miguel Indurain, Abraham Olano, Óscar Pereiro, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz y ahora Enric Mas forman parte de una nómina de campeones que, a través de los años, han alimentado la grandeza de la estructura. Lea: Enric Mas, nuevo campeón de la Vuelta a España; Colombia también celebró con Santiago Buitrago Y en esa historia aparece Colombia con nombre propio. Nairo Quintana aportó dos de esas 16 grandes vueltas: el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016. Dos conquistas que hicieron todavía más importante su paso por el equipo y que lo consolidaron como uno de los grandes referentes del ciclismo criollo. La primera gran vuelta de esta colección llegó con Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988. Un año después, el español volvió a levantar los brazos en una grande al conquistar la Vuelta a España de 1989.

La era dorada de Miguel Indurain

Después apareció uno de los capítulos más brillantes. Miguel Indurain ganó el Giro de Italia en 1992 y 1993, y encadenó cinco títulos consecutivos en el Tour de Francia, entre 1991 y 1995. Fueron siete grandes vueltas para el español, una cosecha que convirtió aquella época en una de las más dominantes de la historia del ciclismo. Indurain fue el gran protagonista de una estructura que comenzaba a construir una tradición ganadora en las carreras de tres semanas. Años después, Abraham Olano se impuso en la Vuelta a España de 1998 y Óscar Pereiro consiguió el Tour de Francia de 2006. Luego llegó Alejandro Valverde, quien conquistó la Vuelta de 2009.

Una figura para Colombia.

Nairo Quintana llegó al equipo español convertido en una de las grandes esperanzas del ciclismo colombiano y rápidamente dejó su nombre en la historia de las grandes vueltas. En 2014, el boyacense conquistó el Giro de Italia, su primera victoria en una carrera de tres semanas. Dos años después, volvió a celebrar en una grande al imponerse en la Vuelta a España 2016. Fueron dos títulos que tienen un lugar especial dentro de las 16 conquistas de Movistar. Quintana, además, se convirtió en uno de los principales corredores de la estructura durante una época en la que el equipo volvió a tener protagonismo constante en las grandes vueltas. Después de las victorias del colombiano llegó la de Richard Carapaz en el Giro de Italia de 2019. El ecuatoriano se sumó así a una lista de campeones que siguió creciendo hasta llegar a la actualidad.

Enric Mas rompió su propia barrera

El último capítulo lo escribió Enric Mas. El mallorquín llegó a la Vuelta a España 2026 con una cuenta pendiente: había subido cuatro veces al podio de la ronda española, pero nunca había conseguido ocupar el primer cajón. Su segundo puesto en 2018, detrás de Simon Yates, fue el resultado que lo presentó ante el mundo. Posteriormente terminó quinto en el Tour de Francia y quinto en la Vuelta de 2020, antes de conseguir dos segundos puestos consecutivos en la ronda española, en 2021 y 2022. En 2024 volvió al podio, esta vez en el tercer lugar. La victoria seguía resistiéndose. Durante ese recorrido también tuvo que superar lesiones, operaciones, caídas y dificultades físicas y mentales. Incluso trabajó con especialistas para superar el temor que había desarrollado en los descensos, una dificultad que afectaba su rendimiento en las carreras. Su perseverancia terminó teniendo recompensa. Lea más: Santiago Buitrago, campeón de la montaña de la Vuelta a España-2026 La caída y posterior retirada de Tadej Pogacar en la octava etapa de la Vuelta 2026 modificó el panorama de la carrera. Mas encontró entonces una oportunidad que durante años se le había escapado y consiguió defender el liderato hasta convertirse, finalmente, en campeón. A los 31 años, el español alcanzó el triunfo más importante de su carrera y, de paso, escribió una nueva página para Movistar. Con él, la estructura española llegó a 16 grandes vueltas ganadas: siete de Indurain, dos de Delgado, dos de Quintana y una de Olano, Pereiro, Valverde, Carapaz y Mas. Una colección de campeones de distintas generaciones que explica por qué Movistar ocupa un lugar privilegiado en la historia del ciclismo de ruta y en la memoria de las grandes vueltas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas