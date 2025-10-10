Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar

Se trata del venezolano Ender Alexis Rojas Montán, de 31 años , quien había sido capturado por las autoridades chilenas por los delitos de asociación ilícita y secuestros bajo el nombre de este grupo criminal, pero tras pagar 5.000.000 de pesos chilenos (20.600.000 pesos colombianos) volvió a las calles el 4 de junio del año pasado. Sin embargo, un día después las autoridades habían revocado esta medida, pero ya había escapado.

Un cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió en las últimas horas en Sabaneta, Antioquia, luego de caer desde el quinto piso un edificio cuando las autoridades colombianas y chilenas lo iban a capturar. El perseguido estaba prófugo de la justicia trasandina desde el año pasado, cuando recobró su libertad a cambio de una fianza, pero no podía salir de ese país.

Luego de su fuga, Rojas Montán se habría radicado en un edificio del sur del Valle de Aburrá, donde la Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile lo ubicaron, después de un año de investigaciones. Para ello llegaron a un edificio ubicado en la calle 72 sur con la carrera 34, en el sector de Aves María, parte alta.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes policiales, cuando los uniformados abrieron la puerta con el ariete se encontraron con que se había lanzado por el balcón, cayendo a uno de los andenes de la edificación sin signos vitales. Estos hechos ocurrieron en la tarde de este jueves 9 de octubre.

De acuerdo con fuentes judiciales, Rojas Montán había salido por el balcón de su apartamento al ver la presencia de las autoridades, intentando saltar del quinto piso hacia otro balcón en el cuarto, para evadir la acción de las autoridades. Sin embargo, se resbaló en esa maniobra y terminó en el vacío.

El fallecido era el segundo al mando de la facción Dinastía Alayón, en Perú, una de las más conocidas por la forma en la que realizaban el tráfico de personas, la explotación sexual y los homicidios. Se supo de su presencia en Chile en septiembre de 2023, cuando participó junto con otro cabecilla, Pablo José León Flores, alias Echenique, en el secuestro de una persona en la aldea de Pichidangui, en la región de Coquimbo, centro de Chile.

Después de varios días, la víctima fue liberada en Quillota, en la región de Valparaíso, a 103 kilómetros (1 hora y 16 minutos de viaje) del sitio donde se había producido el rapto. Antes de ello, habría esta persona habría sido trasladada por los delincuentes por varios puntos de la zona central del Chile hasta el momento de su liberación.

Pero el proceso en contra de los secuestradores quedó abierto y en noviembre de ese mismo año las autoridades los capturaron por los delitos de secuestro agravado y asociación ilícita. Además de Rojas Montán y León Flores, las autoridades capturaron a Jordan Salas Rodríguez por este rapto, pero la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos (Región de Coquimbo), Daniela Pinto Cortés, decidió cambiar la medida de prisión preventiva en centro carcelario por una menos gravosa.