Ocho familias denuncian la muerte de sus bebés tras infecciones en un hospital de México

Al menos ocho familias han denunciado la muerte de sus bebés después de que permanecieran internados en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, México, entre marzo y septiembre de 2026. Los familiares sostienen que los recién nacidos contrajeron infecciones por Klebsiella pneumoniae, Candida albicans o ambos microorganismos en áreas neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), mientras las autoridades investigan los brotes y las posibles responsabilidades.

Las denuncias se suman a los casos que ya habían sido presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por familiares de otros recién nacidos. Algunas de las familias comenzaron a organizarse después de coincidir durante las hospitalizaciones y aseguran que encontraron similitudes en la evolución de las infecciones y en las condiciones de atención. El IMSS reconoció que durante 2026 se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del CMNO. La institución señaló que, en seis de los bebés fallecidos, una de estas infecciones aparece entre las causas de muerte, aunque cada expediente deberá ser revisado para establecer si el microorganismo provocó o contribuyó directamente al fallecimiento.

Las familias denuncian fallas en las medidas de higiene

Yuliana Guadalupe Vega Hernández, de 37 años y procedente de Culiacán, Sinaloa, contó que viajó a Guadalajara cuando estaba embarazada para recibir atención por un problema neural. Su hija Dayana nació y permaneció hospitalizada durante varias semanas. Según su relato, a los siete días de vida la bebé contrajo una infección que no pudo ser controlada y murió el 4 de julio después de sufrir dos paros cardíacos. Vega Hernández aseguró que durante su permanencia en el hospital observó prácticas que, según considera, pudieron favorecer la propagación de microorganismos. “Las enfermeras no usaban cubrebocas, manipulaban teléfonos celulares sin lavarse las manos, tosían cerca de los niños y trasladaban a los bebés de un lado a otro sin cuidado”, asegura. La madre también señaló que la muerte de Dayana le dejó gastos cercanos a los 60.000 pesos mexicanos entre traslados y servicios funerarios. Además, afirmó que las secuelas físicas derivadas de su proceso médico le impiden volver a ser madre. Miriam Guadalupe Lamas, de 32 años, también hace parte de las familias que han denunciado lo ocurrido. Su hijo Martín Emiliano murió el 14 de septiembre, mientras su hermano gemelo continúa hospitalizado debido a una infección por Candida albicans. “Toda la sala de terapia intensiva era de niños infectados con la bacteria”, asegura Lamas. La mujer agregó: “Ya nada nos los va a regresar. Lo que queremos es justicia”. Entre los testimonios también aparece el de Lorena de Jesús Ramírez, una de las primeras madres en impulsar la denuncia. Según su relato, los médicos “entran y salen sin bata ni protección”, mientras que entre el personal de enfermería “tampoco había uso constante de guantes, batas ni cubrebocas. Hubo muy malas prácticas y falta de higiene”. Las familias también han cuestionado la continuidad de la información médica. Vega explicó que recibían información sobre el estado de sus hijos, pero que la rotación mensual de médicos hacía que las explicaciones cambiaran. “Cada que llegaba otro, te decía una cosa completamente distinta”, explica. Lamas, por su parte, afirmó que inicialmente un médico le hizo sentir responsable por la infección de sus gemelos, hasta que otro profesional le explicó que se trataba de una situación relacionada con las bacterias presentes en el área de terapia intensiva.

No se pierda: El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de Anthropic como Claude e incluyó a la empresa de IA en su lista negra

Ocho fallecimientos reportados entre marzo y septiembre

Los casos dados a conocer por las familias corresponden a bebés que fallecieron entre el 29 de marzo y el 28 de septiembre de 2026, después de permanecer bajo atención médica en instalaciones del IMSS en Guadalajara. Entre los casos se encuentran Elías Miguel Escalante García, quien murió 15 días después de su nacimiento; Dayana, fallecida el 4 de julio; Camila Sofía Bautista Flores, cuyo deceso ocurrió el 9 de agosto; Hannah Valentina Reséndiz Barajas, fallecida un mes después de su ingreso; y Matías Bautista Saldaña, quien murió el 7 de septiembre. A ellos se suman Martín Emiliano, fallecido el 14 de septiembre; Marcos Jassiel Baltasar Reynoso, quien murió el 22 de septiembre, y Ailany Guadalupe Ochoa González, fallecida el 28 de septiembre, cuando tenía cinco meses de edad. No todas las familias participan directamente en las acciones legales, aunque algunas continúan acompañando el proceso y mantienen contacto con los demás padres. Los familiares también realizaron una manifestación en Guadalajara para reclamar respuestas. María Fernanda Reynoso Salazar, madre de Marcos Jassiel, llevó una pancarta con el mensaje “Mi bebé no debió morir”, mientras otro cartel ubicado frente al hospital decía “No más bebés muertos”. Las denuncias también llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga los casos reportados por las familias.

El IMSS anunció una auditoría y nuevas medidas para las unidades neonatales

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una Auditoría Clínica Colegiada Independiente para revisar los casos registrados en el Hospital de Occidente. El proceso contará con especialistas externos en neonatología, infectología y epidemiología provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La revisión busca establecer qué ocurrió en cada caso y determinar si existieron infecciones asociadas a la atención médica o condiciones que pudieran haber contribuido a los fallecimientos. El Instituto también informó que profundizará la investigación epidemiológica mediante el análisis de los microorganismos por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, con el propósito de establecer el origen de los brotes y determinar su relación con los casos identificados. Como parte de las medidas anunciadas, se planteó la creación de un “comando operativo” para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del país. La propuesta fue acordada con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el comisionado federal de COFEPRIS, Víctor Hugo Borja. El plan contempla la participación de instituciones como el ISSSTE, el IMSS Bienestar y hospitales privados. Robledo explicó: “El Comando tendrá, entre otros elementos, vigilancia epidemiológica homologada, con alertas tempranas de brote; revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas de control de infecciones, con criterios de ingreso y estancia; la obligación de informar oportunamente a las familias y de escalar los casos graves a las autoridades centrales en plazos definidos; así como protocolos para evaluar fallecimientos asociados a brotes”. El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue separado temporalmente de su cargo, al igual que el director del hospital. Según las familias, un funcionario de la zona les reconoció que el personal conocía la presencia de bacterias y hongos en el área y les manifestó que esperaba controlar la situación en un plazo de 20 días.

Otro estado mexicano registra otro brote bajo investigación

Los casos de Guadalajara se conocieron semanas después de otro episodio registrado en otro estado mexicano conocido como Durango, también en instalaciones del IMSS. En esa ciudad, cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre de 2026 en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1. El IMSS informó que cuatro de los cinco bebés dieron positivo para Klebsiella pneumoniae, mientras que en el quinto caso no se identificó la bacteria. La institución mantiene abierta la investigación para determinar las causas de los fallecimientos y establecer si existe una relación con el brote. Con los casos reportados en Jalisco y Durango, son 13 los fallecimientos de recién nacidos conocidos en hospitales del IMSS dentro de episodios que permanecen bajo investigación por posibles infecciones hospitalarias. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido que las bacterias sean la causa directa de todos los decesos. La auditoría y las investigaciones epidemiológicas deberán determinar qué ocurrió en cada caso y si las infecciones estuvieron relacionadas con la atención recibida. Mientras avanzan las investigaciones, las familias de Guadalajara continúan reclamando respuestas y piden que se establezcan las circunstancias que llevaron a la muerte de sus hijos y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: