Mujer de 66 años murió atropellada cuando cruzaba la vía al Occidente en Medellín

Una mujer de 66 años falleció luego de ser arrollada por un vehículo en el occidente de Medellín.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió durante la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la adulta mayor necesitaba cruzar una concurrida vía de la ciudad.
Le puede interesar: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada
La mujer se desplazaba por inmediaciones del barrio Vallejuelos, cerca de la quebrada La Iguaná, y necesitaba cruzar la nueva vía al Occidente antioqueño.