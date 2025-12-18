Mujer murió tras someterse a cirugía estética en una clínica clandestina en Valle del Cauca

Como Orfa Márquez fue identificada la mujer que perdió la vida tras realizarse una cirugía estética, presuntamente en un lugar clandestino. Las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes.

El pasado sábado 13 de diciembre, Orfa llegó a una supuesta clínica ubicada en el barrio Ciudad 2000 de Cali (Valle del Cauca). Allí, la mujer fue sometida a una intervención quirúrgica que terminó costándole la vida.

Presuntamente, el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad ni con los profesionales idóneos para realizar el procedimiento. Orfa empezó a tener complicaciones en su salud, por lo cual fue necesario trasladarla de urgencia a un centro médico, donde lamentablemente falleció.

“El caso está en conocimiento de la Fiscalía y estamos a la espera del dictamen forense correspondiente de Medicina Legal para determinar la causa final de la muerte de esta paciente. Estamos realizando acciones de vigilancia y control al establecimiento donde aparentemente se aplicó un biopolímero, pues al parecer no cumple con las condiciones debidas de habilitación”, explicó a Blu Radio Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Orfa Márquez, según se conoció, tenía 40 años y era oriunda de Suárez (Cauca), donde laboraba como contratista de la Alcaldía de ese municipio. Además, de acuerdo con medios de la región, sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez.

A través de un comunicado, César Cerón, alcalde de Suárez, lamentó el fallecimiento de Orfa Márquez y envió un mensaje de condolencias a su familia. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Orfa Márquez, contratista y compañera de nuestra administración. Hoy despedimos a una mujer cuyo paso por nuestra institución dejó huella no solo por su compromiso, sino por su profunda calidad humana, su sensibilidad y la calidez con la que siempre acompañó cada proceso y a cada persona con la que compartió su camino”.