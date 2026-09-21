Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, en un centro de rehabilitación a los 27 años

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, modelo estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional en las décadas de 1980 y 1990, y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, Estados Unidos, el domingo 20 de septiembre. Gerber también desarrolló una carrera en las pasarelas desde su adolescencia. El fallecimiento fue reportado inicialmente por el portal estadounidense TMZ, que obtuvo información de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa de la muerte y están a la espera de los resultados de la autopsia. Entérese: J Balvin reaparece tras su separación de Valentina Ferrer y le dedica un sentido mensaje: ¿qué dijo?

Gerber, había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y las dificultades personales que atravesó. En los últimos años, también había compartido aspectos de su tratamiento y de su decisión de apartarse temporalmente de las redes sociales.

La carrera de Presley Gerber en el modelaje comenzó a los 16 años

Gerber inició su trayectoria en las pasarelas a los 16 años, cuando desfiló para la firma Moschino. Después trabajó con marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta. Era el único hijo varón de Cindy Crawford, una de las figuras reconocidas del modelaje internacional, y Rande Gerber, empresario y cofundador de la marca de tequila Casamigos. Su hermana menor, Kaia Gerber, también se dedica al modelaje y la actuación. Le puede interesar: Ella era Eliana Moreno, la periodista de Telemundo 52 que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles

En enero de 2019, Presley fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Tras el proceso judicial, recibió una condena de tres años de libertad condicional, además de la obligación de completar un programa sobre conducción e intoxicación y prestar dos días de servicio comunitario. Para saber más: ¿Necesita hablar? Medellín le ofrece estos 7 programas de salud mental

Presley Gerber habló públicamente sobre su salud mental

En 2023, durante su participación en el podcast Studio 22, Gerber se refirió a su depresión. En esa conversación, explicó por qué quería compartir su experiencia: “He luchado contra la depresión y la salud mental, así como con algunos otros fantasmas que acompañan a eso y ahora me veo en la obligación de ayudar, ya sea a una persona o a cien, con mi testimonio personal a salir de ese lugar en el que yo estuve en un momento de mi vida”

En noviembre de 2025, anunció que se alejaría temporalmente de las plataformas digitales para concentrarse en su salud mental. Un mes después, publicó un video en el que habló sobre los medicamentos que recibía para tratar episodios de ansiedad, ataques de pánico y terrores nocturnos.

Conozca: Miss Universe Colombia 2026: estas son las fechas clave y las participantes del concurso de belleza En la grabación, mencionó el uso de Xanax y Valium, así como de buprenorfina, y también hizo referencia a pérdidas personales que había atravesado.

La familia pidió privacidad tras la muerte de Presley Gerber

Tras conocerse el fallecimiento, un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber confirmó la noticia a TMZ y transmitió la solicitud de la familia de atravesar este momento sin exposición pública: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó el representante. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, ni los familiares ni las autoridades han divulgado información adicional sobre las circunstancias de la muerte. No se vaya sin leer: Murió actor colombiano, reconocido por papeles en Enfermeras o Las Villamizar Bloque de preguntas y respuestas: