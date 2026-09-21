Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, en un centro de rehabilitación a los 27 años

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, modelo estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional en las décadas de 1980 y 1990, y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, Estados Unidos, el domingo 20 de septiembre. Gerber también desarrolló una carrera en las pasarelas desde su adolescencia.
El fallecimiento fue reportado inicialmente por el portal estadounidense TMZ, que obtuvo información de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa de la muerte y están a la espera de los resultados de la autopsia.
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