Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit falleció este sábado a los 48 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de redes sociales.

Le puede interesar: Con miles de firmas buscan sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam no solo era nuestro bajista, era un genio”, dice el mensaje compartido por la banda.

Por ahora, la causa de su repentina muerte no ha sido revelada. En los comentarios de la publicación, DJ Lethal, otro de los integrantes de la banda pidió que se respete la privacidad de la familia y de la banda en este doloroso momento.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme (...) Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros”, se lee también en el mensaje que compartió la banda.