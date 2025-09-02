Murió Yanette Bautista: la mujer buscadora que dedicó su vida a las víctimas de desaparición forzada

Yanette Bautista Dedicó su vida a la búsqueda de su hermana Nydia Érika y de las demás víctimas de desaparición forzada en el país. La mujer buscadora falleció este 1 de septiembre y desde distintas organizaciones sociales e instituciones recordaron su legado.
La búsqueda de Bautista comenzó en 1987. Ese año, agentes de la Brigada XX de Inteligencia Militar–bajo el mando del exgeneral Álvaro Velandia Hurtado– desaparecieron a su hermana Nydia Érika Bautista, militante del Movimiento 19 de Abril (M-19).