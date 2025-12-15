En Estados Unidos la música que se escucha es cada vez más negativa

En los últimos 50 años, las letras de las canciones populares en Estados Unidos, se han vuelto más simples, más negativas y contienen más palabras relacionadas con el estrés, según un análisis de la Universidad de Viena (Austria), publicado en ‘Scientific Reports’. Los autores sugieren que sus hallazgos reflejan las complejas maneras en que las personas usan la música para gestionar el estrés.

Mauricio Martins y sus colaboradores de la Universidad de Viena analizaron las letras de las 100 canciones más populares en inglés en Estados Unidos cada semana entre 1973 y 2023 (20.186 canciones), según la lista Billboard Hot 100.

Los autores descubrieron que, en general, las letras de las canciones populares se han vuelto más simples y negativas con el tiempo, y contienen más palabras relacionadas con el estrés.

Señalan que esto ha coincidido con el aumento de las tasas de depresión y ansiedad, así como con el aumento de la negatividad de los medios de comunicación y los libros de ficción, reportado en investigaciones previas. Sin embargo, también descubrieron que la popularidad de las canciones con letras más complejas comenzó a aumentar a partir de 2016, y sugieren que se necesita más investigación para investigar las razones de esto.