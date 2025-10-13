x

¿Pataditas de ahogado? Venezuela cerró la embajada en Oslo, tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

La Cancillería de Noruega confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cerró su embajada en Oslo.

  • Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Getty
    Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 25 minutos
Venezuela cerró su embajada en Oslo sin dar explicaciones, anunció el lunes la cancillería noruega, tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

“La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón”, indicó una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, Cecilie Roang.

El premio de la Paz es entregado todos los años por el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país.

Noticia en desarrollo...

