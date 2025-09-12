x

Nigeria, el último rival de Colombia en el 2025, ¿cuáles serán los otros amistosos de la Selección antes del Mundial?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a las águilas africanas como el último rival del año y dio detalles sobre la preparación para llegar con el nivel más alto a la Copa del Mundo

    La Selección de Nigeria busca reponerse en las eliminatorias de África para llegar a la Copa del Mundo. FOTO: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 minutos
bookmark

Conseguida la clasificación al Mundial 2026, ahora el reto para la Selección Colombia es buscar rivales que le ayuden a llegar con el mejor nivel a la cita orbital. Nigeria sería uno de esos oponentes que midan el estado del equipo dirigido por Lorenzo.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm, quien afirmó en el programa F360 de ESPN que “en el mes de noviembre jugaríamos con Nueva Zelanda que también acaba de clasificar como representante único de Oceanía, el segundo partido es una selección africana que será la selección de Nigeria”.

Lea también: ¿Qué jugadores colombianos están en riesgo de perderse el Mundial 2026? De 50 opcionados, solo irán 26

Con esto, Colombia completa los cuatro rivales para las dos fechas Fifa que habrá finalizando el año, los cuales serán en los meses de octubre y noviembre. En octubre, los cafeteros se medirán antes dos anfitriones del Mundial: Canadá y México.

A través de estos amistosos varios jugadores buscarán consolidar su cupo en el grupo que estará representando al país en la Copa del Mundo, pues en la lista final sólo entrarán 26.

Otro punto a tener en cuenta los amistosos es el resultado, pues Colombia buscará cuatros victorias que le permitan acercarse a la posibilidad de ocupar el bombo 1 y ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial, evitando así en la primera fase a equipos como España, Francia o Inglaterra.

¿Cómo llega Nigeria para enfrentar a Colombia?

Actualmente las águilas africanas se encuentran en una situación complicada para llegar a la Copa del Mundo, pues en unas clasificatorias donde el primero del grupo llega directo al certamen y los segundos buscarán a través del repechaje, Nigeria ocupa en su zona el tercer lugar.

En el grupo C de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el primer lugar se encuentra Sudáfrica con 17 puntos, quien está a una victoria de asegurar su cupo en Norteamérica 2026. El segundo puesto lo ocupa Benin, quien tiene 14 puntos.

Nigeria es tercero con 11 puntos y en el mes de octubre tendrá dos partidos definitivos, uno ante Lesoto el día 6 y cuatro días después ante Benin, siendo ese una lucha directa por el segundo lugar del grupo.

Para las fechas Fifa de marzo 2026 aún no hay confirmado ningún rival, pues de acuerdo con declaraciones del presidente de la FCF al mismo medio, se esperará el sorteo del 5 de diciembre para escoger los oponentes acorde al grupo en donde quede ubicada la Selección Colombia.

Siga leyendo: Colombia está en el Top-5 de aficionados que más inscripciones registran en la preventa de boletas para el Mundial 2026

