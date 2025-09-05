“Nos cuesta aprender las lecciones del pasado”: Joe Wright, director de Mussolini, hijo del siglo

La plataforma de streaming Mubi estrenará el 10 de septiembre los dos primeros episodios de Mussolini: hijo del siglo, la nueva serie dirigida por Joe Wright, cineasta británico reconocido por Orgullo y prejuicio (2005), Expiación, deseo y pecado (2007) y Las horas más oscuras (2017). La producción estará disponible exclusivamente en Estados Unidos, Latinoamérica, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, India y Nueva Zelanda.
La serie de ocho capítulos se emitirá semanalmente, con estrenos todos los miércoles hasta el 22 de octubre de 2025. El proyecto está basado en el libro homónimo del escritor italiano Antonio Scurati, obra ganadora del Premio Strega y considerada una de las investigaciones literarias más exhaustivas sobre el ascenso del fascismo en Italia y la figura de Benito Mussolini.
Siga leyendo: “Me siento un mal poeta, y la verdad, no me molesta”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta
En conversación con este medio, Joe Wright explicó por qué decidió llevar esta historia a la pantalla. Según el director, el interés surgió al observar la recurrencia histórica de líderes autoritarios y el contexto contemporáneo de fuertes personalidades políticas.
“La historia siempre se ha repetido, desafortunadamente, y nos cuesta aprender las lecciones del pasado. Me pareció un momento y un tema importantes para llevar a las audiencias modernas en todo el mundo”, señaló Wright.
El director afirmó que Mussolini, más allá de ser un personaje demonizado en la memoria histórica, representa un fenómeno político y humano que merece ser comprendido en su complejidad.