“Me siento un mal poeta, y la verdad, no me molesta”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta

Un poeta, la película de Simón Mesa, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. Superó la prueba de fuego del primer fin de semana en cines colombianos. Tan fue así que CineColombia decidió mantenerla en la totalidad de salas en las que se proyectó la semana de finales de agosto y principios de septiembre.
EL COLOMBIANO conversó con Ubeimar Ríos, el actor natural que dio vida a Oscar Restrepo, un personaje asediado por el fracaso y el licor, que busca en la poesía una forma de plantarle cara a la vida.
Llegaste a ese papel muy por casualidad. Es decir, fue un sobrino tuyo que le habló a Simón de vos...