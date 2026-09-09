Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos

Nu Colombia anunció una alianza con D1 que permitirá a sus clientes retirar efectivo directamente en las cajas de las tiendas de esta cadena, utilizando únicamente un código QR desde la aplicación y sin necesidad de contar con una tarjeta física.
Con esta integración, los usuarios de Nu tendrán acceso a una red de cerca de 2.800 tiendas D1, ubicadas en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia. La compañía estima que más de 5 millones de personas tendrán acceso a esta nueva alternativa para disponer de su dinero en efectivo.
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La funcionalidad comenzará a operar a partir del 9 de septiembre y será habilitada de manera progresiva para los clientes.
La alianza amplía las opciones que actualmente tienen los usuarios de Nu para retirar dinero y busca facilitar el acceso al efectivo en espacios que hacen parte de las actividades cotidianas de los hogares colombianos.