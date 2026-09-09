Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos

Nu Colombia habilitó retiros de efectivo en tiendas D1 con código QR y sin tarjeta física. La opción comienza el 9 de septiembre. Le contamos cómo funciona y cuánto puede retirar.

  • El proceso está diseñado para realizarse directamente desde el celular y no requiere presentar una tarjeta física. Foto: Generada con IA
    El proceso está diseñado para realizarse directamente desde el celular y no requiere presentar una tarjeta física. Foto: Generada con IA
  • Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

Nu Colombia anunció una alianza con D1 que permitirá a sus clientes retirar efectivo directamente en las cajas de las tiendas de esta cadena, utilizando únicamente un código QR desde la aplicación y sin necesidad de contar con una tarjeta física.

Con esta integración, los usuarios de Nu tendrán acceso a una red de cerca de 2.800 tiendas D1, ubicadas en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia. La compañía estima que más de 5 millones de personas tendrán acceso a esta nueva alternativa para disponer de su dinero en efectivo.

Puede leer: Nu Colombia activa alivios financieros para clientes afectados por el terremoto

La funcionalidad comenzará a operar a partir del 9 de septiembre y será habilitada de manera progresiva para los clientes.

La alianza amplía las opciones que actualmente tienen los usuarios de Nu para retirar dinero y busca facilitar el acceso al efectivo en espacios que hacen parte de las actividades cotidianas de los hogares colombianos.

¿Cómo retirar dinero de Nu en una tienda D1?

El proceso está diseñado para realizarse directamente desde el celular y no requiere presentar una tarjeta física.

Entérese: Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

Para hacer un retiro, el cliente deberá:

Dirigirse a la caja de una tienda D1 e indicar al cajero el monto que desea retirar.

Ingresar a la aplicación de Nu y seleccionar la opción “Retirar”.

Elegir la alternativa “En D1 con QR”.

Escanear con el celular el código QR que generará el datáfono del establecimiento.

Autorizar la operación desde la aplicación.

El monto máximo que se podrá retirar será de $700.000 por transacción.

Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos

Nu Colombia amplía sus opciones de acceso al dinero

La alianza se anuncia en el quinto año de operación de Nu Colombia, compañía que ha entregado su primera tarjeta de crédito a cerca de 1 millón de colombianos y que actualmente atiende a aproximadamente 15% de la población adulta del país.

Le interesa: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

La nueva alternativa se suma a los mecanismos que ya tienen disponibles los clientes para retirar efectivo y busca facilitar el acceso al dinero en establecimientos de uso cotidiano.

Nuestra obsesión siempre ha sido hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y esta alianza con D1 es un paso estratégico en esa dirección”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.

La ejecutiva destacó que la incorporación de la red de D1 permitirá combinar los servicios digitales de Nu con una amplia presencia física en diferentes regiones del país.

D1 incorpora servicios financieros digitales a su red

Para D1, la alianza representa una forma de integrar servicios financieros digitales a su red de establecimientos y facilitar nuevas alternativas para sus clientes.

En D1 buscamos innovar para hacer más simple el día a día de nuestros clientes. Por eso, esta alianza con Nu une la facilidad de los servicios financieros digitales con nuestra extensa red de tiendas en la mayoría del territorio colombiano”, señaló Andrés Valencia, vicepresidente financiero de D1.

Más noticias: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A.

El ejecutivo agregó que la iniciativa permitirá acceder a estos servicios mientras los usuarios realizan sus compras, con un proceso que las compañías presentan como simple y seguro.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos