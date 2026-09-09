Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos

Nu Colombia anunció una alianza con D1 que permitirá a sus clientes retirar efectivo directamente en las cajas de las tiendas de esta cadena, utilizando únicamente un código QR desde la aplicación y sin necesidad de contar con una tarjeta física. Con esta integración, los usuarios de Nu tendrán acceso a una red de cerca de 2.800 tiendas D1, ubicadas en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia. La compañía estima que más de 5 millones de personas tendrán acceso a esta nueva alternativa para disponer de su dinero en efectivo. Puede leer: Nu Colombia activa alivios financieros para clientes afectados por el terremoto La funcionalidad comenzará a operar a partir del 9 de septiembre y será habilitada de manera progresiva para los clientes. La alianza amplía las opciones que actualmente tienen los usuarios de Nu para retirar dinero y busca facilitar el acceso al efectivo en espacios que hacen parte de las actividades cotidianas de los hogares colombianos.

¿Cómo retirar dinero de Nu en una tienda D1?

El proceso está diseñado para realizarse directamente desde el celular y no requiere presentar una tarjeta física. Entérese: Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral Para hacer un retiro, el cliente deberá: Dirigirse a la caja de una tienda D1 e indicar al cajero el monto que desea retirar. Ingresar a la aplicación de Nu y seleccionar la opción “Retirar”. Elegir la alternativa “En D1 con QR”. Escanear con el celular el código QR que generará el datáfono del establecimiento. Autorizar la operación desde la aplicación. El monto máximo que se podrá retirar será de $700.000 por transacción.

Nu Colombia amplía sus opciones de acceso al dinero

La alianza se anuncia en el quinto año de operación de Nu Colombia, compañía que ha entregado su primera tarjeta de crédito a cerca de 1 millón de colombianos y que actualmente atiende a aproximadamente 15% de la población adulta del país. Le interesa: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber La nueva alternativa se suma a los mecanismos que ya tienen disponibles los clientes para retirar efectivo y busca facilitar el acceso al dinero en establecimientos de uso cotidiano. “Nuestra obsesión siempre ha sido hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y esta alianza con D1 es un paso estratégico en esa dirección”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. La ejecutiva destacó que la incorporación de la red de D1 permitirá combinar los servicios digitales de Nu con una amplia presencia física en diferentes regiones del país.

D1 incorpora servicios financieros digitales a su red