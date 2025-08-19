x

Nueva reforma tributaria: gobierno plantea ajustes en IVA, renta e impuestos a licores y tabaco

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que los productos básicos de la canasta familiar no se verán afectados.

  • El Gobierno Nacional anunció que impulsará una nueva reforma tributaria, o Ley de Financiamiento, con la que espera recaudar $26,3 billones. Foto: Colprensa y presidencia
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 20 minutos
Este martes comenzó en el Congreso de la República el debate del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $556,9 billones, equivalentes al 28,9% del PIB.

La discusión, liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros altos funcionarios, se centrará en la distribución de recursos entre gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

En este contexto, el Gobierno Nacional anunció que impulsará una nueva reforma tributaria, o Ley de Financiamiento, con la que espera recaudar $26,3 billones.

Puede leer: Las tres alertas de la Contraloría que preocupan por el Presupuesto 2026 del Gobierno Petro

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda explicó que se prevé gravar el consumo de licores y tabaco “considerando las externalidades negativas que generan”. También aseguró que los productos básicos de la canasta familiar no se verán afectados.

Se revisarán beneficios tributarios del IVA

Otra de las propuestas es que se revisarán los beneficios tributarios del IVA, especialmente aquellos aplicados al consumo de bienes y servicios que mayoritariamente utilizan las personas con mayores ingresos.

Entérese: Presupuesto General 2026: Congreso inicia debate en medio de críticas por déficit y plan fiscal incierto

La nueva tributaria también propone aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como fortalecer la tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables.

MinHacienda defiende suspensión de la regla fiscal

Durante la presentación del Presupuesto de 2026, el ministro de Hacienda también explicó los impactos que habría enfrentado el país si no se hubiera aplicado la cláusula de escape de la regla fiscal.

Según el funcionario, sin esta medida, el ajuste necesario para cumplir con el esquema fiscal habría sido del 3,6 % del PIB en 2025.

“Un ajuste de esta magnitud, considerando los grados de inflexibilidad existentes, equivaldría a una paralización del aparato estatal, con consecuencias significativas”, afirmó.

Vea también: ¿Éxodo de millonarios? Más de 6.000 superricos habrían salido de Colombia tras la reforma tributaria

Entre los efectos previstos, destacó una reducción del PIB de 1,8 puntos porcentuales en el primer año y de 0,6 puntos porcentuales en el siguiente. Asimismo, se proyecta un incremento promedio de 0,8 puntos porcentuales en la inflación y el desempleo, acompañado de una disminución en el recaudo tributario, según detalló el ministro.

