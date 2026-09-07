Nvidia dispara la fortuna de Jensen Huang tras millonaria compra de Hugging Face

El acuerdo de Nvidia para comprar Hugging Face ya empezó a tener su efecto en la riqueza de Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia. Estos días su patrimonio estuvo a punto de alcanzar los US$200.000 millones el viernes, impulsado por el comportamiento positivo de las acciones de la compañía tecnológica. De acuerdo con la Forbes, la riqueza de Huang aumentó 1,1% hasta llegar a unos US$199.000 millones. El incremento le permitió subir al octavo lugar del listado de las personas más ricas del mundo, apenas por debajo de Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna se estimaba en US$201.200 millones. Consulte: La historia de On Cloud, los tenis suizos para atletas, que ahora son los preferidos de tías y abuelas La evolución patrimonial de Huang está estrechamente relacionada con su participación de aproximadamente 3% en Nvidia, compañía que anunció un acuerdo para adquirir Hugging Face, una plataforma especializada en modelos y herramientas de inteligencia artificial.

Acciones de Nvidia se dispararon

El patrimonio de Huang también se benefició del comportamiento bursátil de Nvidia. Las acciones de la compañía subieron algo más de 1,5% el viernes, prolongando una tendencia positiva que acumula cinco sesiones consecutivas de ganancias. Durante ese periodo, los títulos de Nvidia han aumentado 6,3%, reforzando el avance que registra la empresa en el mercado de valores durante 2026. Desde comienzos de año, las acciones han ganado 24%. El precio pasó de aproximadamente US$188 por acción en enero a alrededor de US$231 actualmente. Entérese: Otro reto de Medellín: ¿del Valle del Software al Valle de la Energía? Ese desempeño ha contribuido directamente al aumento del patrimonio de Huang, debido al peso que tiene su participación accionaria en la compañía que fundó junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem.

¿Por qué Nvidia comprará Hugging Face?

Nvidia acordó adquirir Hugging Face en una operación cuyo valor fue reportado en US$12.930,3 millones. En los datos clave del acuerdo también se señala un valor de US$12.900 millones. De concretarse, la transacción se convertiría en la mayor adquisición realizada por Nvidia y superaría ampliamente los US$7.100 millones que la compañía pagó por Mellanox en 2020. La compra representa un movimiento estratégico para Nvidia, que busca ampliar su participación en el ecosistema de inteligencia artificial más allá de la fabricación de procesadores. Con Hugging Face, la compañía fortalecería su presencia en segmentos relacionados con redes, servidores, centros de datos y software, al incorporar una plataforma utilizada por desarrolladores y empresas para compartir, desarrollar y desplegar modelos de inteligencia artificial.

¿Qué tiene Hugging Face que interesa a Nvidia?

Hugging Face se ha convertido en uno de los principales espacios para el desarrollo y la colaboración alrededor de modelos de inteligencia artificial. La plataforma reúne a más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores. Además, concentra más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones. Su alcance empresarial también es significativo: más de 200.000 compañías utilizan sus servicios. Para Nvidia, esta comunidad representa una puerta de entrada a una parte del ecosistema de IA en la que participan quienes crean y utilizan los modelos, datos y aplicaciones que funcionan sobre la infraestructura tecnológica. La adquisición, por tanto, permitiría a Nvidia ampliar su posición en la cadena de valor de la inteligencia artificial y acercarse directamente a una comunidad que desarrolla herramientas y aplicaciones para esta tecnología.

El acuerdo se cerraría en 2027

El acuerdo todavía no está cerrado. La operación debe superar las respectivas autorizaciones regulatorias y cumplir las condiciones establecidas entre las compañías. Nvidia espera completar la adquisición durante el primer semestre de 2027. Por ello, la revisión de las autoridades será una de las etapas determinantes antes de que la transacción pueda concretarse. Mientras avanza ese proceso, la compañía continuará dependiendo del desempeño de sus acciones y de la evolución de su negocio para sostener el fuerte crecimiento registrado en el mercado durante este año. La operación no parte de una relación completamente nueva entre las dos compañías. Nvidia ya había invertido en Hugging Face y mantenía vínculos con la plataforma antes de anunciar la adquisición. En 2023, ambas compañías anunciaron una integración con la infraestructura DGX Cloud de Nvidia, fortaleciendo la conexión entre la plataforma de modelos de inteligencia artificial y la infraestructura de computación de la compañía de chips. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Si finalmente se concreta la compra, Nvidia tendrá una participación todavía mayor en el entorno en el que desarrolladores y empresas buscan modelos, datos y aplicaciones de inteligencia artificial. El movimiento también refuerza la estrategia de Nvidia de expandirse desde el negocio de procesadores hacia una oferta más amplia de infraestructura y software para la industria de IA. Le puede gustar: Tesla presentó el Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales con el que desafiará las normas de tránsito en el mundo Bloque de preguntas y respuestas: