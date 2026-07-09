Ocde alerta que el desempleo aumenta entre jóvenes con educación universitaria

Aunque los mercados laborales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) mantienen niveles récord de empleo y bajas tasas de desempleo, las cifras revelan que los jóvenes con estudios universitarios enfrentan un panorama cada vez más difícil para ingresar al mercado laboral. Así lo revela el informe Perspectivas del empleo de la Ocde 2026, que advierte que el desempleo entre los recién graduados ha venido aumentando desde mucho antes de la expansión de las herramientas de inteligencia artificial. El documento concluye que este fenómeno responde principalmente a la desaceleración del mercado laboral y a los cambios en las competencias que hoy demandan las empresas, más que al impacto directo de la inteligencia artificial.

El empleo alcanza cifras récord, pero los salarios siguen rezagados

El informe muestra que el empleo en los países de la Ocde alcanzó un máximo histórico de 670 millones de personas en mayo de 2026, equivalente a un crecimiento del 26% frente a 2001. Además, la organización proyecta que el empleo seguirá expandiéndose un 0,3% durante 2026 y un 0,6% en 2027. La tasa de desempleo se ubicó en 4,9% en mayo de este año, después de permanecer durante más de cuatro años en niveles iguales o inferiores al 5 %, y se espera que continúe cerca de ese mínimo histórico durante 2027. Sin embargo, este buen desempeño del mercado laboral no se ha traducido plenamente en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Le puede gustar: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral Mathias Cormann, secretario general de la Ocde, aseguró que “los mercados laborales de la Ocde se han mostrado fuertes y resistentes: el empleo ha alcanzado máximos históricos y las tasas de desempleo se encuentran cerca de mínimos históricos”. No obstante, advirtió que “el poder adquisitivo de los trabajadores no está avanzando al mismo ritmo”. El directivo señaló que la respuesta pasa por fortalecer la productividad mediante mejores políticas educativas, ampliar las oportunidades de formación para adultos, facilitar la movilidad laboral y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

¿La inteligencia artificial está desplazando a los jóvenes?

Aunque el avance de la inteligencia artificial ha generado preocupación sobre el empleo, la Ocde considera que todavía existe poca evidencia de que esta tecnología sea la principal responsable del incremento del desempleo juvenil. Según el informe, los factores cíclicos de la economía y las transformaciones en las habilidades que requieren las empresas tienen un peso mucho mayor en las dificultades que enfrentan los jóvenes para conseguir trabajo.

El documento también advierte que, además de los recién graduados universitarios, algunos países ya registran incrementos en el desempleo entre jóvenes sin educación superior. Otro de los hallazgos del estudio es que la recuperación de los salarios reales continúa siendo insuficiente. A pesar de que la inflación se ha moderado en varias economías, cerca de un tercio de los países de la Ocde todavía registra salarios reales inferiores a los observados hace cinco años. La organización prevé que las nuevas presiones derivadas del aumento de los costos de la energía volverán a afectar el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, el informe señala que los empleados con menores ingresos han logrado proteger mejor sus salarios gracias a los incrementos del salario mínimo implementados en varios países.

¿Dónde se concentran las mayores brechas laborales?

La Ocde también encontró profundas diferencias entre regiones dentro de un mismo país. Las zonas con peor desempeño laboral registran, en promedio, tasas de desempleo más del doble que las regiones con mejores indicadores. En países como Bélgica, Canadá, Italia y la República Eslovaca esa diferencia supera incluso cuatro veces. Entérese: Desempleo en Medellín subió a 9,8% a abril, mientras en Colombia se estancó en 8,8% Además, quienes viven en regiones con menores ingresos enfrentan menos oportunidades de ascender económicamente que quienes residen en zonas con mayor desarrollo.

¿Qué recomienda la Ocde para enfrentar estos desafíos?

El organismo considera que el comercio internacional y los cambios tecnológicos seguirán transformando los mercados laborales, aunque sus efectos dependerán de la estructura productiva de cada región. Para facilitar la adaptación, recomienda combinar inversiones en transporte, vivienda, infraestructura digital, educación, servicios de salud y cuidado infantil con políticas activas de empleo, capacitación e industria. Asimismo, plantea fortalecer la cooperación entre empresas, universidades, centros de formación, servicios públicos de empleo y autoridades locales para desarrollar las capacidades de cada territorio y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado laboral. La organización también propone facilitar la movilidad laboral eliminando barreras relacionadas con el acceso a la vivienda, los servicios de cuidado infantil, la transferibilidad de derechos y el acceso a servicios públicos. No obstante, reconoce que muchas personas no pueden trasladarse, por lo que insiste en generar empleos de calidad en las regiones donde ya viven. Entérese: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

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