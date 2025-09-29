Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país

Trabajo presencial, híbrido y remoto

Jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo encuentran opciones en diferentes sectores como ventas, servicio al cliente y logística. FOTO: GETTY

Aunque la mayoría de las ofertas siguen siendo presenciales, el mercado muestra apertura a nuevas modalidades. Esta semana se publicaron más de 3.000 vacantes bajo la modalidad híbrida y cerca de 1.000 en remoto, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad.

Ciudades con más vacantes

Bogotá continúa liderando como la ciudad con mayor oferta laboral, con más de 88.000 oportunidades de empleo. Le siguen Medellín, con 21.000 vacantes; Cali, con 11.000; y Barranquilla, que supera las 8.000 ofertas activas. Lea más: Oportunidad para estudiantes en Medellín: Essity busca practicantes para 2026, ¿cómo inscribirse?

Ofertas laborales más destacadas

Vendedor Punto de Venta en Medellín

Salario: $ 1.472.000 a $ 1.900.000. Responsabilidades: - Brindar un excelente servicio al cliente en el punto de venta. - Realizar ventas efectivas de productos MASGLO y ADMISS. - Gestionar la exhibición de productos en tienda. - Tomar pedidos y hacer seguimiento a la cartera de clientes. - Participar en la implementación de estrategias comerciales. Requerimientos: - Experiencia mínima de un año como Asesor Comercial Vendedor TAT o Vendedor Punto de Venta. - Conocimientos en servicio al cliente ventas y exhibición de productos. - Experiencia preferiblemente en el sector belleza. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en Medellín. Aplique aquí.

Despachador de Alimentos para Eventos en Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Entregar y despachar alimentos durante eventos. - Asegurar la limpieza y organización del stand de alimentos. - Realizar ventas directas de alimentos y bebidas. - Cumplir con los estándares de manipulación de alimentos. - Colaborar con el equipo para asegurar un servicio eficiente. Requerimientos: - Mayor de 18 años. - Bachillerato completo. - Mínimo 6 meses de experiencia en despachos entrega y venta de alimentos. - Curso de manipulación de alimentos. - Disponibilidad para trabajar por turnos. Postúlese acá.

Auxiliar de bodega - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.833.500. Responsabilidades: - Realizar labores de cargue y descargue. - Gestionar el almacenamiento adecuado de productos. - Manejar inventarios con precisión. - Alistar pedidos y coordinar su entrega al cliente. - Mantener la organización y aseo en la bodega. Requerimientos: - Mínimo seis meses de experiencia en bodega. - Experiencia en cargue descargue y almacenamiento. - Conocimientos básicos en inventarios. - Bachillerato culminado (ideal). - Residir en Bogotá . Envié la hoja de vida.

Ayudante de bodega - Cali

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Realizar tareas de pikink y paking. - Participar en procesos de cargue y descargue. - Apoyar el alistamiento de productos para despachos. - Gestionar inventarios con precisión. - Colaborar en la organización del almacén. Requerimientos: - Bachiller o técnico en carreras logísticas. - 1 año de experiencia en roles similares. - Conocimientos en manejo de inventarios. - Habilidad para trabajar en equipo. Conozca más detalles acá.

Ingeniero de Datos Senior Microsoft Fabric - Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín (Trabajo remoto/ híbrido)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Integración de datos desde diversas fuentes. - Análisis y modelado de datos para soportar la toma de decisiones. - Desarrollo de procesos de automatización para la gestión y optimización de datos. - Visualización de información clave mediante Power BI. - Colaboración con equipos multifuncionales para asegurar soluciones alineadas con el negocio. Requisitos: - Profesional en ingeniería de datos, con formación en Azure. - De 6 a 8 años de experiencia en el campo de la ingeniería de datos. - Experiencia sólida en: Microsoft Fabric (indispensable). - Python, PySpark, SQL, Power BI. - Experiencia en integración de datos, análisis, modelado y visualización. - Habilidad para la automatización de tareas y trabajo en entornos colaborativos. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?