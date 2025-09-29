x

Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país

Los sectores de ventas y servicio al cliente suman más de 136.000 oportunidades laborales esta semana, con vacantes presenciales, híbridas y remotas.

  Ventas y servicio al cliente son los sectores que más talento requieren, según la plataforma Magneto Empleos. FOTO: GETTY
    Ventas y servicio al cliente son los sectores que más talento requieren, según la plataforma Magneto Empleos. FOTO: GETTY
  Jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo encuentran opciones en diferentes sectores como ventas, servicio al cliente y logística. FOTO: GETTY
    Jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo encuentran opciones en diferentes sectores como ventas, servicio al cliente y logística. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 29 minutos
La búsqueda de empleo sigue moviéndose en Colombia de cara al último trimestre del año y esta semana hay más de 151.000 ofertas laborales activas en diferentes sectores.

Las áreas con mayor demanda son Ventas, que concentra cerca de 70.000 cupos; Servicio al cliente y afines, con más de 66.000 oportunidades; Administración y oficina, con alrededor de 30.000; y bodega, logística y transporte, donde se reportan 18.000 vacantes.

De ese total, más de 111.000 puestos han sido catalogados como de contratación urgente, lo que significa que las empresas necesitan cubrirlos de inmediato.

Además, hay oportunidades para quienes apenas comienzan en el mercado laboral: más de 59.000 vacantes no exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo formal.

Le puede interesar: Accenture busca talento en Medellín: hay 50 ofertas de trabajo híbrido en tecnología, contabilidad y administración

Trabajo presencial, híbrido y remoto

Jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo encuentran opciones en diferentes sectores como ventas, servicio al cliente y logística. FOTO: GETTY
Jóvenes y personas en búsqueda de su primer empleo encuentran opciones en diferentes sectores como ventas, servicio al cliente y logística. FOTO: GETTY

Aunque la mayoría de las ofertas siguen siendo presenciales, el mercado muestra apertura a nuevas modalidades. Esta semana se publicaron más de 3.000 vacantes bajo la modalidad híbrida y cerca de 1.000 en remoto, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad.

Ciudades con más vacantes

Bogotá continúa liderando como la ciudad con mayor oferta laboral, con más de 88.000 oportunidades de empleo. Le siguen Medellín, con 21.000 vacantes; Cali, con 11.000; y Barranquilla, que supera las 8.000 ofertas activas.

Lea más: Oportunidad para estudiantes en Medellín: Essity busca practicantes para 2026, ¿cómo inscribirse?

Ofertas laborales más destacadas

Vendedor Punto de Venta en Medellín

Vendedor Punto de Venta en Medellín

Salario: $ 1.472.000 a $ 1.900.000.

Responsabilidades:

- Brindar un excelente servicio al cliente en el punto de venta.

- Realizar ventas efectivas de productos MASGLO y ADMISS.

- Gestionar la exhibición de productos en tienda.

- Tomar pedidos y hacer seguimiento a la cartera de clientes.

- Participar en la implementación de estrategias comerciales.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de un año como Asesor Comercial Vendedor TAT o Vendedor Punto de Venta.

- Conocimientos en servicio al cliente ventas y exhibición de productos.

- Experiencia preferiblemente en el sector belleza.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en Medellín.

Aplique aquí.

Despachador de Alimentos para Eventos en Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Entregar y despachar alimentos durante eventos.

- Asegurar la limpieza y organización del stand de alimentos.

- Realizar ventas directas de alimentos y bebidas.

- Cumplir con los estándares de manipulación de alimentos.

- Colaborar con el equipo para asegurar un servicio eficiente.

Requerimientos:

- Mayor de 18 años.

- Bachillerato completo.

- Mínimo 6 meses de experiencia en despachos entrega y venta de alimentos.

- Curso de manipulación de alimentos.

- Disponibilidad para trabajar por turnos.

Postúlese acá.

Auxiliar de bodega - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.833.500.

Responsabilidades:

- Realizar labores de cargue y descargue.

- Gestionar el almacenamiento adecuado de productos.

- Manejar inventarios con precisión.

- Alistar pedidos y coordinar su entrega al cliente.

- Mantener la organización y aseo en la bodega.

Requerimientos:

- Mínimo seis meses de experiencia en bodega.

- Experiencia en cargue descargue y almacenamiento.

- Conocimientos básicos en inventarios.

- Bachillerato culminado (ideal).

- Residir en Bogotá .

Envié la hoja de vida.

Ayudante de bodega - Cali

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Realizar tareas de pikink y paking.

- Participar en procesos de cargue y descargue.

- Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

- Gestionar inventarios con precisión.

- Colaborar en la organización del almacén.

Requerimientos:

- Bachiller o técnico en carreras logísticas.

- 1 año de experiencia en roles similares.

- Conocimientos en manejo de inventarios.

- Habilidad para trabajar en equipo.

Conozca más detalles acá.

Ingeniero de Datos Senior Microsoft Fabric - Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín (Trabajo remoto/ híbrido)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Integración de datos desde diversas fuentes.

- Análisis y modelado de datos para soportar la toma de decisiones.

- Desarrollo de procesos de automatización para la gestión y optimización de datos.

- Visualización de información clave mediante Power BI.

- Colaboración con equipos multifuncionales para asegurar soluciones alineadas con el negocio.

Requisitos:

- Profesional en ingeniería de datos, con formación en Azure.

- De 6 a 8 años de experiencia en el campo de la ingeniería de datos.

- Experiencia sólida en:

Microsoft Fabric (indispensable).

- Python, PySpark, SQL, Power BI.

- Experiencia en integración de datos, análisis, modelado y visualización.

- Habilidad para la automatización de tareas y trabajo en entornos colaborativos.

Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

Conoce las ofertas de empleo

Los interesados en aplicar a estas oportunidades pueden hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos. El proceso es sencillo:

1- Ingresar a la plataforma y registrarse con un correo electrónico.

2- Crear un perfil laboral completo, cargando la hoja de vida.

3- Explorar las ofertas disponibles, filtrando por ciudad, área de interés, modalidad o nivel de experiencia.

4- Postularse directamente a las vacantes que se ajusten a su perfil.

5- Hacer seguimiento a las postulaciones desde la misma plataforma.

Con esta amplia oferta de empleos en distintos sectores y modalidades, los colombianos tienen la posibilidad de encontrar opciones acordes a sus necesidades y aspiraciones profesionales.

Las más leídas

