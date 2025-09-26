Accenture busca talento en Medellín: hay 50 ofertas de trabajo híbrido en tecnología, contabilidad y administración

Accenture Ltda, una de las consultoras más grandes del mundo, tiene nuevas oportunidades laborales en Medellín. Las vacantes están dirigidas a perfiles en tecnología, contabilidad y administración y oficina, indicados para profesionales que quieren desarrollarse en una empresa global. La multinacional con presencia en 120 países y más de 15.000 colaboradores en Colombia, trabaja con clientes de sectores como banca, servicios, energía, entretenimiento, alimentos y gobiernos. Le puede interesar: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

¿Por qué trabajar en Accenture Ltda?

Accenture ofrece oportunidades laborales en Medellín con enfoque en innovación y desarrollo profesional. FOTO: Getty

Desde sus sedes en Bogotá, Medellín y Barranquilla, la empresa impulsa proyectos de innovación en inteligencia artificial, ciberseguridad, metaverso, data & analytics, cloud, finanzas y recursos humanos, entre otros. Uno de los atractivos principales de Accenture es su oferta de valor para los empleados, que incluye programas de desarrollo profesional, mentorías y acompañamiento durante el proceso de incorporación. Además, fomenta una cultura de cercanía y diversidad para que cada colaborador se sienta parte de la empresa y encuentre oportunidades para crecer dentro de la empresa. Le puede interesar: ¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

¿Qué hace Accenture y cuántos empleados tiene?

Accenture es una multinacional con presencia en 120 países que asesora a empresas de múltiples sectores como servicios, banca, entretenimiento, alimentos, autos, energía y gobiernos. Su propósito es ayudar a las compañías a transformar sus negocios y hacerlos más rentables a través de la innovación tecnológica. En Colombia, la compañía cuenta con más de 15.000 colaboradores y oficinas en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Sus líneas de trabajo incluyen áreas de gran proyección como inteligencia artificial, ciberseguridad, metaverso, data & analytics, cloud, finanzas, marketing, comercio digital, estrategia de negocio, sustentabilidad, recursos humanos, energía, ingeniería y fabricación digital, entre otros.

Beneficios de trabajar en Accenture

Esta compañía se caracteriza por tener un enfoque centrado en las personas. Cada colaborador recibe acompañamiento desde el primer día con procesos de inducción que incluyen un ‘buddy’ o compañero guía, además de un programa de mentores para los perfiles más experimentados. La empresa fomenta una cultura de cercanía, diversidad y desarrollo profesional continuo, donde los trabajadores tienen la posibilidad de participar en proyectos de diferentes industrias y clientes a nivel internacional. Esto convierte cada experiencia laboral en un aprendizaje único y en una oportunidad de crecimiento. Lea más: Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia para cubrir 140.000 vacantes; roles solicitados

Vacantes en Medellín

Las ofertas disponibles en Medellín se enfocan principalmente en: - Tecnología: perfiles relacionados con desarrollo de software, data, ciberseguridad, cloud e innovación digital. - Contabilidad y finanzas: profesionales con experiencia en gestión contable, auditoría, procesos financieros y análisis de datos. - Administración y oficina: cargos en gestión administrativa, recursos humanos y soporte a operaciones.

Analista Contable RTR (trabajo remoto e híbrido)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Procesar todos los requerimientos recibidos de manera oportuna y precisa, cumpliendo con los SLA y KPI establecidos. - Reportar métricas diarias. - Mantener una relación positiva y profesional con los clientes internos y los solicitantes del servicio. - Verificar que todas las transacciones cuenten con las aprobaciones necesarias y cumplan con los procedimientos y políticas vigentes. - Mantener una comunicación proactiva y constante con el equipo supervisor para asegurar la estabilidad del proceso y el cumplimiento de los requerimientos. - Apoyar activamente en la implementación de mejores prácticas dentro del departamento. - Conocer y seguir el proceso de escalamiento cuando sea necesario (disputas o resolución de problemas). - Analizar, interpretar y comunicar información relevante para la gestión. - Comprender y controlar todo el proceso, asegurándose de que el equipo lo siga correctamente. - Capacitar a otros miembros del equipo en el proceso. - Convertirse en un referente técnico (Subject Matter Expert) dentro del área. - Mantener altos estándares de calidad y precisión, incluso en entornos complejos y de ritmo acelerado. - Buscar de forma continua oportunidades de mejora de procesos. - Realizar actividades relacionadas con cierres contables mensuales. Requisitos: - Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables o administrativas. - Conocimientos sólidos de Microsoft Office, especialmente Excel (nivel intermedio). - Nivel de inglés B2 (deseable). Aplique aquí.

Analista – Procurement Sourcing (trabajo híbrido y remoto)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Desarrollar acuerdos a largo plazo con proveedores clave. - Crear y desarrollar buenas relaciones laborales con stakeholders y proveedores. - Crear, ejecutar y gestionar proyectos específicos de Sourcing. - Proporcionar investigación de la industria y de proveedores, inteligencia de mercado y análisis financieros. - Analizar el mercado y los productos/servicios a adquirir, y aportar conocimientos e ideas valiosas. - Planificar y conducir negociaciones. Gestionar el proceso de contratación y la ejecución de contratos. Comprender cláusulas contractuales estándar, redactar contratos, colaborar con el área legal, hacer seguimiento de la ejecución e iniciar procesos de Sourcing antes del vencimiento de los contratos. - Analizar y comparar propuestas de proveedores considerando un enfoque de Costo Total de Propiedad (TCO). - Ejecutar actividades de Sourcing como RFI (Solicitud de Información), RFQ (Solicitud de Cotización), RFP (Solicitud de Propuesta), subastas y elaboración de informes finales. Requisitos: - De 2 a 4 años de experiencia relevante en Abastecimiento y Compras (Sourcing & Procurement), gestionando licitaciones y negociando con proveedores. - Habilidades analíticas. - Fuertes habilidades de negociación. - Manejo de ERP suites (SAP, Oracle, JDE, etc.), deseable. - Manejo de plataformas de compras (Ariba, Coupa, entre otras). Postúlese acá.

Consultor Senior – Procurement (Sourcing) - trabajo remoto e híbrido

Salario a convenir. Responsabilidades: - Trabajar en entornos con interacción directa con el cliente, en el diseño, desarrollo e implementación de nuevas estrategias de categoría de abastecimiento (Sourcing). - Crear, ejecutar y gestionar proyectos específicos de Sourcing. - Proporcionar investigación de la industria y proveedores, inteligencia de mercado y análisis financieros. - Analizar y comprender la información y los requerimientos proporcionados por el cliente, así como sus necesidades y expectativas. - Asegurar que los servicios se brinden dentro del presupuesto y los plazos asignados; tomar las acciones necesarias para resolver cualquier problema. - Monitorear los KPIs/CSLs de acuerdo con las expectativas del cliente. - Reportar datos al cliente y a las partes interesadas internas. - Apoyar el proceso de contratación. - Detectar nuevas oportunidades de negocio para el cliente. Requisitos: - De 4 a 6 años de experiencia relevante en procesos de Abastecimiento y Compras (Sourcing & Procurement). - Fuertes habilidades de negociación. - Experiencia en la gestión de equipos. - Sólidas habilidades analíticas, de organización/gestión del tiempo y resolución de problemas. Envíe la hoja de vida.

Desarrollador Salesforce Senior - trabajo remoto o híbrido

Salario a convenir. Requerimientos del puesto: - Más de cuatro años de experiencia como Desarrollador Salesforce, construyendo soluciones robustas y escalables. - Dominio de Salesforce Lightning y Lightning Design System (LDS) para crear interfaces modernas y responsivas. - Experiencia desarrollando en Salesforce Apexchange, implementando componentes reutilizables. - Conocimientos avanzados en Salesforce Security y mejores prácticas para desarrollo seguro. - Capacidad para crear soluciones sobre Sales Cloud y Salesforce Core Cloud. - Sólido manejo de Java para integraciones o desarrollo backend. - Experiencia creando componentes personalizados en Visualforce. - Conocimiento en consultas complejas usando SOSL y SOQL. Experiencia en: - Lenguajes y desarrollo: Java, Apex (Salesforce), Visualforce. - Salesforce Platform: Salesforce Lightning, Lightning Design System (LDS), Apexchange, Salesforce Security. - Nube de Salesforce: Sales Cloud, Salesforce Core Cloud. - Consultas y bases de datos: SOSL, SOQL. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes?