Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota, esposados de pies y manos

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, exdirector de esa entidad, ambos procesados por el escándalo de corrupción en la UNGRD, fueron trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá, por orden del Inpec.
Las imágenes del traslado, esposados de pies y manos, fueron publicadas por el presidente Abelardo De la Espriella en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que aseguró que él mismo impartió la orden.
“Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias”, afirmó el mandatario.
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De la Espriella agregó que “los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”.
El jefe de Estado también sostuvo que durante su Gobierno “no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios” y señaló que, sin importar “cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien”, nadie está por encima de la ley.
“La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia”, afirmó. Finalmente, añadió: “Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”.
Más temprano, el abogado Gustavo Moreno, quien representa a Pinilla, había confirmado que estaba dada la orden para trasladar a su defendido desde una guarnición militar hacia La Picota.