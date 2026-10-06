Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota, esposados de pies y manos

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, exdirector de esa entidad, ambos procesados por el escándalo de corrupción en la UNGRD, fueron trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá, por orden del Inpec. Las imágenes del traslado, esposados de pies y manos, fueron publicadas por el presidente Abelardo De la Espriella en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que aseguró que él mismo impartió la orden. “Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias”, afirmó el mandatario. Lea también: Sneyder Pinilla continuará como testigo clave en el caso UNGRD tras decisión de un juez de Bogotá De la Espriella agregó que “los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”. El jefe de Estado también sostuvo que durante su Gobierno “no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios” y señaló que, sin importar “cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien”, nadie está por encima de la ley. “La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia”, afirmó. Finalmente, añadió: “Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”. Más temprano, el abogado Gustavo Moreno, quien representa a Pinilla, había confirmado que estaba dada la orden para trasladar a su defendido desde una guarnición militar hacia La Picota.

Moreno pidió al Inpec dejar sin efectos la orden de traslado y advirtió que existe una decisión judicial vigente que establece que su representado debe permanecer en un centro de reclusión militar. “Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, señaló Moreno en un pronunciamiento publicado en X. El abogado también recordó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y sostuvo que “su vida e integridad deben ser protegidas”.

En ese sentido, afirmó que las garantías otorgadas dentro del proceso de cooperación deben mantenerse vigentes. “No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, concluyó Moreno. Entre los traslados ordenados también está el de Jorge Armando Torres Reyes, procesado por los delitos de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir. Torres será trasladado desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública del Ejército Nacional (perteneciente al Batallón de Artillería N.º 13 en Bogotá) hacia La Picota. No se pierda: Piden a Vladimir Fernández renunciar a la Corte Constitucional tras publicación de chats que lo ligan al caso UNGRD Torres Reyes, conocido con el alias de Viejo, es procesado por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico y modificación de material bélico. Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización se habría encargado de sustraer armas y municiones de depósitos oficiales de la Fuerza Pública para posteriormente ponerlas a disposición de estructuras delictivas. De acuerdo con la investigación, esta persona era propietario de un almacén de artículos militares que habría sido utilizado como una supuesta fachada para las actividades ilegales de la organización. Desde allí, presuntamente se articulaba con integrantes activos y retirados del Ejército y la Policía para recibir armas y cartuchos que habrían sido extraídos de instalaciones oficiales. No se pierda: Fiscalía afecta 25 bienes por más de $20.000 millones en investigación por corrupción en la UNGRD La Fiscalía señala que su papel dentro de la estructura también habría estado relacionado con la comercialización y modificación ilegal de armamento, entre este pistolas, revólveres, rifles y accesorios de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación además identificó supuestas coordinaciones con contactos en la Industria Militar (Indumil) para facilitar la salida irregular de armamento y la expedición de licencias. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Torres Reyes no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas. El hombre fue capturado en mayo de 2025, durante un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía que incluyó allanamientos en Bogotá y Zipaquirá, Cundinamarca. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En otro de los casos, Jairo Rueda García, condenado a 13 años de prisión por actos sexuales con menor de 14 años, será trasladado hasta el establecimiento penitenciario La Paz, en Itagüí.

Los detalles de la resolución

El documento del Inpec establece que los traslados no serán un procedimiento ordinario. De acuerdo con el texto, los movimientos deberán realizarse “bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo logístico e intervención de la Fuerza Pública. La medida, según la resolución, busca salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y prevenir eventuales “fugas, rescates, atentados o la causación de novedad alguna”. Lea también: Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD La orden fue emitida tras una solicitud de la Dirección de Custodia y Vigilancia del Inpec para reubicar a los internos en establecimientos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad, teniendo en cuenta su caracterización y conducta. La resolución 008041, fechada este 6 de octubre y firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, dispuso así el traslado inmediato de los cuatro internos a los establecimientos definidos por la autoridad penitenciaria.

La antesala de la orden de traslado

Estas órdenes de traslados ocurren en un contexto reciente de actuaciones en el caso UNGRD. El pasado 4 de octubre, la revista Cambio reconstruyó, a partir de chats, llamadas y datos de ubicación, una supuesta ruta de los $5.000 millones que habrían sido entregados como parte de la trama de corrupción relacionada con los carrotanques. Le recomendamos leer: Exclusivo: La denuncia engavetada por falso testimonio contra el ‘prestamista’, testigo clave en el caso UNGRD Según esa reconstrucción, Sneyder Pinilla habría pactado el pago con el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘el Pastuso’, el 29 de diciembre de 2023. Los recursos habrían sido entregados por partes durante los primeros días de enero de 2024, mientras Pinilla coordinaba con Juan Camilo Llanos la recepción del dinero. Dentro de esa reconstrucción aparece el 9 de enero de 2024 como una fecha clave. Según el medio, Pinilla le escribió a su pareja que tenía que “entregar $” y posteriormente viajó a Bogotá.

Pinilla, además, ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según el ente acusador, el exfuncionario reintegró $618 millones correspondientes a dineros recibidos como dádivas. Otro de los movimientos recientes en el caso ocurrió el 1 de octubre, cuando la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 activos relacionados con seis de los investigados por el entramado de corrupción. Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades, cuyo valor preliminar se acerca a los $20.000 millones. Entre los afectados están Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de Iván Name, Andrés Calle, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Rodríguez Melo. En el caso de Pinilla, entre los bienes afectados aparece un inmueble ubicado en Sabana de Torres, Santander, mientras que en el caso de López figura un inmueble en Medellín. Las medidas incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios. Para saber más: Fiscalía habría omitido chats del magistrado Vladimir Fernández cuadrando entrega de dineros con Olmedo López en la UNGRD A esto se suman dos fallos de responsabilidad fiscal emitidos en agosto por la Contraloría, por más de $24.000 millones, contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros involucrados por irregularidades relacionadas con la adquisición de los carrotanques para La Guajira. La propia Contraloría explicó que parte de los recursos ya habían sido recuperados mediante los acuerdos alcanzados con la Fiscalía, por lo que el monto de responsabilidad fiscal no equivale necesariamente al total del detrimento inicialmente investigado. Olmedo López y Sneyder Pinilla también enfrentan otros frentes diferentes al caso de los carrotanques. En julio, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra ambos y contra el exsubdirector Víctor Andrés Meza por un contrato de $5.000 millones relacionado con servicios logísticos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña de 2022. Las nuevas revelaciones también derivaron en una denuncia contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Consejo de Estado declara la muerte política de Iván Name por caso de corrupción en la UNGRD

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