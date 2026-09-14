Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados

Un operativo de la Fuerza Pública contra estructuras criminales se desarrolló en Caucasia, Antioquia, durante acciones adelantadas por el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
El procedimiento dejó como resultado la muerte de alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, tres capturados y el rescate de siete personas que, de acuerdo con las autoridades, permanecían secuestradas.