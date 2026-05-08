¿Otra vez? Incautan 84 kilos de carne en mal estado y no apta para el consumo en Bello

En un operativo de inspección y control, la Alcaldía de Bello a través de su Secretaría de Salud, intervino 3 establecimientos que comercializan carne en el municipio. Fue así como hallaron y decomisaron 84 kilos de carne en mal estado y no aptos para el consumo humano.

En la versión expuesta por las autoridades se indicó que el producto no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la norma, por ende la carne fue incautada y posteriormente destruida para evitar su comercialización.

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Además, como medida sanitaria de seguridad, se ordenó el cierre de uno de los tres establecimientos que ni siquiera tenía las condiciones mínimas para la manipulación y el expendio de productos cárnicos. lo que se traducía en un riesgo para la ciudadanía.

“Estos operativos se continuarán realizando para verificar las condiciones y garantizar a los usuarios alimentos que sean de buena calidad para el consumo humano”, dijo Diana Cristina Lopera, integrante del componente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

El llamado por parte de la alcaldía es doble: el primero y más enfático a los comerciantes, quienes deben velar por cumplir con todas las exigencias para la venta de sus productos y evitar así graves consecuencias en los clientes. Y el segundo y no menos importante a los bellanitas, para que hagan sus compras únicamente en sitios autorizados que garanticen calidad.