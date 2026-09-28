Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden”

A través de un operativo militar, fue dado de baja Miguel Orlando Guzmán González, alias Robinson. Este señalado cabecilla de las disidencias de las Farc estaba vinculado en las investigaciones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El padre y la esposa del senador y precandidato presidencial se pronunciaron.

María Claudia Tarazona replicó a través de las historias de su cuenta de Instagram las imágenes de la muerte del cabecilla de la Segunda Marquetalia y le envió un mensaje a De la Espriella.

“Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, fueron sus palabras en la red social.

Igualmente, Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, utilizó su cuenta de X y dio declaraciones a varios medios sobre la caída de este insurgente.

“Gracias por su valiente recuperación de la seguridad para su pueblo. Gracias a quienes participaron en la operación del final de este criminal protegido por el gobierno Petro”, subrayó en plataformas digitales. “Presidente, lo felicito por cumplir sus compromisos hechos con el pueblo colombiano. Continúe con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar a mi hijo Miguel”, agregó.

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“Petro instigó el asesinato, sabía que lo iban a matar, le quitó la protección con la complicidad de su amigo, el director de la UNP, y sabe quién dio la orden”, concluyó en su plataforma digital.