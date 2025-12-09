Paisas venció a Cimarrones y es el bicampeón de la Liga Profesional de Baloncesto

Con un cuarto tiempo perfecto, en el que logró un 20-0 en el arranque para remontar la ventaja que tenía Cimarrones, el equipo local, Paisas se coronó bicampeón al ganar 69-81 en la caldera de Quibdó. Como se esperaba el local aprovechó el clima, el público, la humedad y el talento para exigir a Paisas que a pesar del esfuerzo no podía igualar o superar a los anfitriones que ganaron los dos primeros tiempos con parciales de 19-13 y 25-21. Ya en el tercer tiempo los antioqueños lograron superarlos 16-18 y en el definitivo cuarto tiempo ganaron 9-29 para consolidar el 3-0 final y la corona. Es un nuevo título para Paisas, segundo del año, que lo deja como rey absoluto de la temporada 2025, ya que ganó el primer semestre y ahora el segundo, ambos de manera contundente 3-0 ante Caimanes del Llano y Cimarrones de Chocó, respectivamente.

Ty- Shon Alexander y las cifras de una campaña sobresaliente

El norteamericano Ty-Shon Alexander, exjugador de los Knicks (en la foto), ha sido la gran figura de Paisas no solo en la temporada regular sino en las series semifinal y final de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia. Además, contra Cimarrones fue elegido como el jugador del partido MVP en los duelos en el Iván de Bedout, con 19 y 27 puntos anotados, respectivamente. Alexander, quien nació el 16 de julio de 1998, mide 1.93 metros y juega como escolta, se convirtió en el jugador más valioso del quinteto que dirige Daniel Seoane en la temporada, respondiendo así al rótulo que traía por ser un ex-NBA, gracias a sus lanzamientos precisos y sin que ningún rival pudiera detenerlo.

De acuerdo con las estadísticas que maneja la División Profesional de Baloncesto (DPB), en la actual Liga, Alexander promedia por juego 27:39 minutos en cancha, con 15.6 puntos, 4.9 rebotes, 2.6 asistencias y un 41% de efectividad en los lanzamientos de tres puntos, su principal arma, ya que en la serie final ese porcentaje subió a 72%. Al tercer juego de la serie final, ante Cimarrones en Chocó, el conjunto paisa llegó con once victorias en línea, siendo el equipo con mejores cifras en el torneo, con 1.527 cestas anotadas y 1.165 recibidas para una diferencia favorable de 362. Ty-Shon se ha mostrado feliz en Medellín por el cariño que los aficionados y especialmente los niños le demuestran en cada jornada en el Iván de Bedout. “Amo a los aficionados, me encanta todo lo relacionado con Medellín, nosotros nos sentimos a gusto con el cariño que los seguidores nos dan y eso nos impulsa a dar siempre lo mejor”, comentó Alexander.

El equipo base y lo que sigue para Paisas