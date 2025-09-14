x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El papa León XIV está de cumpleaños: celebra 70 años

El papa agradeció las expresiones de cariño durante el rezo del Ángelus de este domingo. Es el pontífice más joven desde hace más de tres décadas.

  • Robert Francis Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos) el 14 de septiembre de 1955, fue elegido papa el pasado 8 de mayo. FOTO: Tomada de Instagram @pontifex
    Robert Francis Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos) el 14 de septiembre de 1955, fue elegido papa el pasado 8 de mayo. FOTO: Tomada de Instagram @pontifex
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 10 minutos
bookmark

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.

“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

Lea aquí: Al papa León XIV le llegan 100 kilos diarios de cartas de sus seguidores

Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración”, añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, ha recibido felicitaciones de miembros del poder eclesiástico y político de Italia, una de ellas del presidente de la República, Sergio Mattarella, quien en una carta le agradeció sus llamados a hacer la paz desde el momento de su elección, el pasado 8 de mayo.

Siga leyendo: Carlo Acutis ya es el primer santo millennial: miles de fieles celebraron canonización en el Vaticano

Ya en la noche del sábado, cientos de feligreses le habían deseado un feliz cumpleaños al papa durante el concierto Grace for the World que se llevó a cabo en la plaza de San Pedro y en el que cantaron artistas como Karol G, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli.

Dicho evento cerraba el tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y a la celebración del Año Jubilar 2025.

León XIV es el papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad en 1990.

Le puede interesar: Niño burló el esquema de seguridad de León XIV y el papa lo abrazó; esto dijeron otros cardenales al respecto

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida