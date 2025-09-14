El papa León XIV está de cumpleaños: celebra 70 años

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años. “Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos. Lea aquí: Al papa León XIV le llegan 100 kilos diarios de cartas de sus seguidores “Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración”, añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, ha recibido felicitaciones de miembros del poder eclesiástico y político de Italia, una de ellas del presidente de la República, Sergio Mattarella, quien en una carta le agradeció sus llamados a hacer la paz desde el momento de su elección, el pasado 8 de mayo. Siga leyendo: Carlo Acutis ya es el primer santo millennial: miles de fieles celebraron canonización en el Vaticano Ya en la noche del sábado, cientos de feligreses le habían deseado un feliz cumpleaños al papa durante el concierto Grace for the World que se llevó a cabo en la plaza de San Pedro y en el que cantaron artistas como Karol G, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli.