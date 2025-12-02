El papa León XIV instó a EE. UU. a evitar una acción militar contra Venezuela: esto dijo

León XIV pidió a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, tras el fin de su primer viaje como papa al extranjero en Turquía y Líbano. El pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, instó desde Beirut a encontrar “nuevos enfoques” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre que reunió a unas 150.000 personas. León XIV volvió a compartir este llamado a rechazar la violencia a bordo del avión papal que lo trasladaba de la capital libanesa a Roma, sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe. “Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa. El pontífice se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”. “Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.

León XIV, que cerró este martes una visita de seis días a Turquía y Líbano, declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante. Reiteró que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”, aunque respondió que el proyecto aún estaba en estudio y solo mencionó “2026 o 2027” cuando se le preguntó por la fecha. “Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero. Desde Líbano, el jefe de la Iglesia católica afirmó que la región “necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz”. León XIV animó a los cristianos de Oriente Medio a “ser valientes”, y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente. Relacionado: Trump defendió bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: “No estaban pescando”, ¿indirecta a Petro? “Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo”, dijo en el aeropuerto. Robert Francis Prevost fue recibido con fervor en Líbano, una nación asolada por un colapso económico y que aún se está recuperando de la guerra del movimiento islamista Hezbolá e Israel del año pasado, que muchos temen que se reanude, máxime con la reciente intensificación de ataques aéreos israelíes. “Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, proclamó en su homilía el papa, durante la misa celebrada cerca del lugar de la explosión que devastó la capital libanesa en agosto de 2020. Al llegar al servicio religioso, León XIV se abrió paso entre la multitud en su papamóvil mientras la gente le ofrecía rosas.