León XIV reúne a más de 700.000 personas en París; este fue su discurso sobre los riesgos de la IA

Cientos de miles de personas, según estimaciones oficiales avanzadas por el Vaticano, abarrotaron las calles de París para acompañar la primera visita de un pontífice a la capital francesa desde Benedicto XVI en 2008. “¡Aquí llega!”, gritó una persona mientras el papamóvil del pontífice estadounidense-peruano circulaba por las calles de la “Ciudad de la Luz”.
Terry Spytek, de 83 años, viajó desde Estados Unidos para ver a su compatriota durante apenas unos segundos: “Lo siento aquí mismo, en mi corazón. Me siento muy conmovida, aunque haya sido una mirada muy rápida”, dijo.
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