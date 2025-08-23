Ganaron los frailejones: el páramo del Sol seguirá cerrado al turismo

En un país que perdió el 57% de hectáreas de páramo de alta montaña, es decir, más de 1,7 millones de hectáreas, puede marcar un precedente el largo debate que ocurre en el Páramo del Sol, principalmente de jurisdicción de Urrao, sobre los usos turísticos en el frágil ecosistema que abastece agua a más de 11 municipios de Antioquia y Chocó. En agosto de 2022, Corpourabá tomó la decisión de cerrar el páramo y restringirlo para el turismo. Salvo determinaciones similares en parques y áreas protegidas nacionales nunca se había tomado en Colombia una decisión similar. Y se tomó con razones de peso. Después de al menos una década acumulando denuncias y reportes de degradación ambiental por contaminación, quemas, destrucción de ecosistemas y arrasamiento de frailejones, Copourabá decidió ponerle fin al turismo masivo. La autoridad ambiental oficializará la próxima semana mediante resolución, por cuarta vez, el cierre preventivo del páramo, hasta agosto de 2026, lo que quiere decir que ajustará cuatro años cerrado para el turismo y solo apto para investigación. La decisión llega precedida de un año convulso que incluyó un fallido intento de socialización de estudio de capacidad de carga, requisito para reabrir el páramo. Pero finalmente el propio director territorial de Urrao, Andrés Hernández, reconoció que hasta que no se pueda garantizar a plenitud la implementación del plan de manejo ambiental no habrá posibilidad alguna de reabrir este páramo que, entre otras zonas de interés, alberga el pico más alto de Antioquia: Campanas, a 4.080 metros sobre el nivel del mar. Lea: Un profe y el Ernesto Pérez de carne y hueso lideran en Belmira, Antioquia, una estrategia pionera para salvar frailejones Según Hernández, dicho estudio –que primero se contrató con la Universidad de Antioquia y después quedó en manos de la ONG Funsostenible– arrojó que sí es posible realizar actividades turísticas en algunas zonas. Pero también arrojó unos componentes que, por ahora, asoman lejanos de poder ejecutarse. Por ejemplo, planteó que se requieren inversiones de $5.000 millones para construir la infraestructura necesaria para que el turismo se haga de manera responsable y sin alterar ecosistemas; esto incluye, entre otros, puentes, pasos elevados y señalización. Pero, además, tener un operador responsable de regular el turismo, tal como ocurre en algunos parques nacionales, que disponga guías y personal de control.

Asoma difícil este requisito. Por ejemplo, en los parques y áreas protegidas nacionales con vocación ecoturística construir puentes y pasos elevados a más de 3.200 m.s.n.m para evitar destrucción de zonas sensibles ha tomado más de una década. El mismo estudio plantea, apunta Hernández, que la actividad que podría hacerse en una zona transitable del páramo es senderismo y que solo tendría capacidad para recibir 22 personas al día. En otro tramo más sensible esa capacidad bajaría a 8 personas. Lea: El ave que solo existe en Colombia y fue captada bajo la lluvia: así es el barbudito paramuno Si Corpourabá cumple con el postulado de que, sin un plan de manejo ejecutable es innegociable el turismo en el páramo del Sol, entonces viene un cierre de varios años más. No obstante, Diana Navarro, integrante de una de las familias con predios en el páramo, señala que mientras no haya medidas blindadas normativamente la situación del páramo respecto a actividades estará a merced de voluntades políticas e intereses particulares. Apunta que el plan de ordenamiento, que en Urrao está a la espera de renovarse, debe establecer que el uso del páramo está condicionado para prestación de servicios ecosistémicos (abastecer agua a miles de personas, por ejemplo), pues reitera el reclamo que lleva haciendo desde 2022: la resolución de Corpourabá no tiene dientes.