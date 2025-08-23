Funcionarios del ICBF en Antioquia suspenden paro tras llegar a primeros acuerdos con el Gobierno Nacional

Los más de 350 funcionarios del Bienestar Familiar (ICBF) que salieron a paro desde el pasado 11 de agosto suspendieron provisionalmente su cese de actividades luego de alcanzar los primeros acuerdos con el Gobierno Nacional.
Así lo informaron varios de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de la entidad, quienes aclararon que las protestas no se levantarán de forma definitiva hasta que la dirección nacional del instituto brinde garantías de fondo para saldar la crisis que aqueja a la regional en Antioquia.
En contexto: Funcionarios de Bienestar Familiar en Antioquia iniciaron paro, pero van a seguir atendiendo a los niños
Juan José González Ospina, defensor de Familia y presidente del capítulo Antioquia de Sidefam, explicó que la suspensión del paro se aprobó en una asamblea realizada el pasado jueves, 21 de agosto, luego de que se instalaran varios espacios de diálogo con las directivas del ICBF en Bogotá.
“El jueves vino una delegación a Medellín de parte de la dirección general con la que se tuvo un diálogo y quedamos en unos puntos de acuerdo. Se asignaron unas mesas de diálogo, la asamblea ese mismo día votó y se procedió a suspender el cese de actividades, no a levantarlo”, señaló el vocero, explicando que en ese espacio se acordó instalar unas mesas de seguimiento en los que se evaluarán los puntos más importantes.