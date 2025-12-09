Patrullera de 21 años fue asesinada frente a su familia en La Plata, Huila; autoridades atribuyen el ataque a disidencias del EMC

La patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años, fue asesinada en la vereda Alto Cañada, en La Plata, Huila, mientras se encontraba de vacaciones y se desplazaba en motocicleta con su hermana y su hijo pequeño.

Hombres armados la interceptaron y le dispararon sin mediar palabra, en un ataque que las autoridades calificaron como un acto de retaliación criminal en una zona donde operan estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La uniformada había viajado al municipio para pasar unos días con su familia y, según la información preliminar, se dirigía hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín infantil cuando fue abordada por los atacantes. En la moto también iba su hermana.

Lea más: Con escandaloso funeral a explosivista abatido disidencias paralizaron municipios de Huila

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que el homicidio provocó consternación dentro de la institución.

La zona donde ocurrió el asesinato es dominada por el frente Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo del EMC. De acuerdo con la Policía, esta estructura ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.