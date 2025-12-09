x

Patrullera de 21 años fue asesinada frente a su familia en La Plata, Huila; autoridades atribuyen el ataque a disidencias del EMC

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este crimen.

  • El asesinato de la joven patrullera Karen Estefany Pajoy Candela se suma a una serie de hechos violentos registrados en el suroccidente del país y atribuidos a las disidencias. FOTO: POLICIA
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años, fue asesinada en la vereda Alto Cañada, en La Plata, Huila, mientras se encontraba de vacaciones y se desplazaba en motocicleta con su hermana y su hijo pequeño.

Hombres armados la interceptaron y le dispararon sin mediar palabra, en un ataque que las autoridades calificaron como un acto de retaliación criminal en una zona donde operan estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La uniformada había viajado al municipio para pasar unos días con su familia y, según la información preliminar, se dirigía hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín infantil cuando fue abordada por los atacantes. En la moto también iba su hermana.

Lea más: Con escandaloso funeral a explosivista abatido disidencias paralizaron municipios de Huila

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que el homicidio provocó consternación dentro de la institución.

La zona donde ocurrió el asesinato es dominada por el frente Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo del EMC. De acuerdo con la Policía, esta estructura ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro también se refirió al caso y señaló que se trataría de un crimen cometido por integrantes del EMC.

Crímen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años”, escribió en X.

El general Rincón aseguró que ya se desplegó toda la capacidad investigativa y operativa de la institución para dar con los responsables.

Finalmente, el director envió un mensaje de solidaridad a la familia de la patrullera.

Siga leyendo: “Un pacto criminal disfrazado de negociación de paz”: Duros cuestionamientos a acuerdo de Petro con el Clan del Golfo

