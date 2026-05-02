Atleta colombiano batió récord sub 23 en los 5.000 metros en Estados Unidos

El atleta colombiano Pedro Alejandro Marín del equipo Porvenir, logró récord nacional, suramericano sub-23 y la mejor marca de la temporada en el área suramericana absoluta en la prueba de 5.000 metros, durante el Payton Jordan Invitational, en Stanford, California, Estados Unidos.

De acuerdo con lo expuesto por prensa de Porvenir, el cundinamarqués frenó los cronometró a los 13 minutos, 22 segundos y 48 centésimas, y de esta manera superó la anterior marca que estaba en 13:30.68, y que había sido logrado por el uruguayo Valentín Soca.

Marín, quien venía de romper la marca nacional sub-23, el pasado 17 de abril, en Azusa (Estados Unidos), pulverizó su propio registro, que estaba en 13:31.29, con el que se había instalado entre los mejores cinco de la historia en Colombia en las 12,5 vueltas a la pista, y rebajó en ocho segundos la marca suramericana de Soca.

Ahora, el corredor del equipo Porvenir se instala segundo en los listados nacionales, superado solo por el récord absoluto, en poder de Gerard Giraldo, con 13:21.31, logrado en esa misma pista de Stanford, el 2 de mayo de 2019.

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Con esta nueva marca de 13:22.48, el corredor de Chocontá (Cundinamarca), se ubica como el mejor de la temporada en Suramérica y es séptimo en el escalafón histórico del área, que tiene en el también uruguayo Santiago Catrofe al recordista suramericano (12:59.26).

En la presente temporada, Marín ha mejorado cuatro registros nacionales y dos sudamericanos. Además del récord nacional y suramericano de los 5.000 logrado, recientemente también estableció los registros nacionales de los 3.000 metros (8:04.95) y los 10.000 metros (28:12.91). Este último, también fue récord suramericano.

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Pedro Marín regresará al país en los próximos días, para competir en el Campeonato Nacional Sub-23, que se llevará a cabo en Armenia, del 8 al 10 de mayo, y posteriormente hará una temporada de pista en Europa, donde seguramente seguirá luciendo y rompiendo marcas.

Con estos resultados, el corredor colombiano demuestra que apostarle a la pista da frutos, y se perfila para seguir un gran proceso en los eventos del ciclo olímpico, en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.