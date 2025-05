El actor Pedro Pascal pide a Hollywood resistir ante políticas migratorias de Trump

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal instó este sábado a Hollywood a “joder a las personas que intentan asustarnos”, tras asegurar que le parecía “aterrador” hablar en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al ser preguntado sobre el endurecimiento de las políticas de inmigración de Trump, la estrella de The Last of Us y Narcos dijo a los periodistas: “Es muy aterrador para un actor que participa en una película hablar de temas como este”.

“Soy un inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura y tuve el privilegio de crecer en los Estados Unidos después del asilo en Dinamarca... Apoyo esas protecciones” en favor de los migrantes, dijo el actor de 50 años en una conferencia de prensa en Cannes.

Pascal es uno de los protagonistas de Eddington, un film en competición por la Palma de Oro, junto a Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler.

Eddington es un examen intenso y satírico del panorama político en Estados Unidos, ambientado en Nuevo México durante la pandemia del covid.

Dirigida por el especialista en horror Ari Aster, se estrenó en el festival de cine de Cannes el viernes.

Haciéndose eco de un mensaje de Robert De Niro en la noche de apertura de Cannes, Pascal insistió en que la industria del cine necesitaba encontrar el coraje para resistir la presión política. “Sigan contando las historias, sigan expresándose y sigan luchando por ser quienes son”, pidió.

“Esta es la forma perfecta de hacerlo, contando historias. Y no dejes que ganen” pidió Pascal.

La división política se ha agudizado en Estados Unidos con la reelección de Donald Trump, un presidente que antes de volver al poder era criticado por Hollywood y que es objeto regularmente de burlas en programas televisivos de entretenimiento.

De Niro, quien aceptó un premio a la trayectoria en Cannes el martes, instó a la audiencia de directores y actores de primera línea a resistir al “presidente filisteo de Estados Unidos”.

Trump fue objeto de un intento de asesinato en 2024 durante la campaña electoral en un acto en Pensilvania, y en el mismo año de otro presunto intento en su campo de golf en Florida.