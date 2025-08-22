Asfixiada y arrojada por la ventana: el relato de la Fiscalía sobre la muerte de la periodista Laura Blanco en Bogotá

La Fiscalía reveló las pruebas que se encontraron en contra de Óscar Santiago Gómez Leal, acusado de feminicidio por la muerte de su pareja sentimental, la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, en Bogotá.

El pasado jueves se conoció que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a este hombre como principal sospechoso del caso.

Aunque Gómez Leal había atribuido la muerte de Blanco el pasado 27 de julio a una caída desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos, la autopsia indicó que la mujer fue estrangulada antes de ser lanzada por la ventana.

En el informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, los hallazgos forenses descartan la hipótesis de suicidio e indicarían signos de asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída en el cuerpo de la joven comunicadora.

“El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana”, fue el reporte de la Fiscalía.

Desde que se conoció este hecho, la madre de la víctima y su hermano aseguraron en múltiples ocasiones que su familiar no habría tomado la decisión de lanzarse al vacío.

La captura de Gómez Leal se fundamenta en los elementos materiales de prueba obtenidos hasta el momento, entre los que figuran testimonios, inspecciones judiciales y peritajes técnicos, que lo vincularían directamente con la muerte de Blanco.

Testigos indicaron al programa El ojo de la noche que en la madrugada se escucharon gritos y una fuerte discusión en la habitación donde ambos se encontraban.

En el apartamento, Laura compartía con compañeras de trabajo y con su pareja sentimental, un hombre de 27 años con el que mantenía una relación de aproximadamente dos años.

Alrededor de las 5:00 a.m., tras la pelea, el joven salió del cuarto y dijo que Laura se había lanzado por la ventana. Fue llevada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

En medio de las diligencias judiciales donde se imputó a Gómez Leal por feminicidio, cargo que el acusado no aceptó, el juez encargado del caso reveló que después de la muerte de Laura, el hombre simuló tener un desmayo.

“Se pregunta el despacho si dentro de aquella habitación cerrada solo se encontraban Laura Camila y Óscar Santiago, de quienes se escuchó una discusión con gritos; sale por la ventana, pero previamente ha sido sofocada, ¿quién pudo tener un compromiso de inferencia razonable de autoría? La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez Leal, quien se encontraba con ella en esa habitación”, aseguró el togado.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, añadió el juez durante la audiencia.

Por lo tanto, el juez explicó que se trata de “una conducta de dolo de primer grado. Se conocía que atentar contra una mujer es delito; sin embargo, se tuvo la consciencia y voluntad de su realización”.

