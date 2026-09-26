“Qué pena que contraten cualquier cosa”: periodista peruano descalifica a camarógrafo en vivo y genera críticas

El reconocido periodista peruano Augusto Thorndike protagonizó un tenso momento durante una emisión de Willax Televisión, cuando interrumpió en vivo el reporte de su compañera Maricarmen y pidió echar al camarógrafo. Thorndike aseguró que los movimientos de cámara le estaban provocando mareo y atacó la manera en que se estaba realizando la cobertura. “Me mareo, Maricarmen, me mareo, ¿ya? Cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. ¿Ya? Gracias”, dijo Thorndike a su compañera e interrumpió en vivo la transmisión. Entérese: Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”

Al regresar al estudio, el periodista continuó con su reclamo. Esta vez, sus cuestionamientos fueron tajantes y dirigidos de manera explícita contra el trabajador encargado de la cámara: “Qué pena, qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa. Es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas”. Thorndike sostuvo además que “esa no es forma de cubrir y de filmar y es una ofensa para nuestros televidentes”. El periodista se dirigió luego a la preparación del camarógrafo y afirmó que no debería continuar trabajando en el canal: “Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora”. Le puede interesar: ¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca Después de esa afirmación, Thorndike ofreció disculpas a los espectadores a nombre del noticiero y de Willax Televisión: “Les pido disculpas en nombre de este noticiero, en nombre de Willax Televisión”, concluyó. El fragmento de la transmisión se difundió en redes sociales y desató críticas contra Thorndike por la forma en que expuso y descalificó públicamente al camarógrafo mientras estaba al aire. Los cuestionamientos apuntaron no solo a su molestia por el movimiento de la cámara, sino también al tono utilizado por el periodista y a que llevara una inconformidad laboral al frente de los televidentes, quienes lo calificaron como “humillante”.

La discusión creció con la circulación del video que se volvió tendencia. El periodista posteriormente se refirió al episodio durante la emisión de su programa Contracorriente y lejos de retractarse por sus declaraciones, Thorndike respondió con ironía a quienes lo habían cuestionado: “Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda. No me afectan sus comentarios, no se gasten”. Lea también: Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN expulsada de la Casa Blanca por Trump El conductor insistió en que los cuestionamientos no cambiarían su manera de trabajar y respondió nuevamente a quienes habían reaccionado: “Así que tranquilos nomás, no hagan su fiesta, no celebren, aquí no pasa nada. Yo tengo cuero de chancho”.

Finalmente, dejó claro que continuaría al frente de su programa: “Digan, insulten, hagan sus escándalos. Aquí sigo haciendo mi trabajo, como corresponde, que yo sí sé hacer”. El Colegio de Periodistas de Lima cuestionó la forma del reclamo La controversia también llegó al Colegio de Periodistas de Lima, que por medio de un comunicado rechazó el maltrato al camarógrafo, la actitud y los calificativos utilizados por Thorndike durante la transmisión. El gremio señaló que las observaciones sobre el desempeño profesional o técnico de un integrante de un medio deben ser abordadas por los canales internos correspondientes, en lugar de convertirse en señalamientos públicos durante una emisión.