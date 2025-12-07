Petro dice que acusará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional tras ataque en el Cauca

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo tener “lista” una acusación contra ‘Iván Mordisco’, cabecilla del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, ante la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga crímenes de guerra, tras un nuevo ataque en el departamento del Cauca que dejó al menos 15 heridos.

Las autoridades colombianas atribuyen el ataque con una moto bomba en el municipio de Balboa, a un frente de las disidencias liderada por ‘Mordisco’.

El jefe guerrillero mantuvo durante un año diálogos de paz con el gobierno Petro, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y desde entonces aumentó su presión violenta contra la Fuerza Pública y la población civil. Hoy huye por la Amazonía, de acuerdo con las autoridades.

“Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional” de La Haya, anunció el mandatario. “Ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, agregó.

Este sábado, una motocicleta cargada con explosivos estalló frente a la sede del Comité de Cafeteros en Balboa, Cauca, y dejó al menos 15 heridos, según dijo el gobernador Octavio Guzmán.