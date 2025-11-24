Los votos que sacó en 2022 el Pacto en zonas con presencia de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’

El mensaje de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, era contundente. “Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayimbú (sic), lo tumbamos. Esas pruebas están”, le escribió el jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central a un comandante del frente Yeison Ojeda, alias Danilo Alvizú. Este mensaje hace parte de los archivos que reveló Noticias Caracol sobre la infiltración de ese grupo armado ilegal en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según esas comunicaciones —en medio de las tensiones entre el mandatario y “Mordisco” desde marzo de 2024—, el disidente tendría intenciones de desestabilizar a la Casa de Nariño. “Ese hp arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”, completa el mensaje enviado a “Alvizú”.
En contexto: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia
En el intercambio de mensajes, “Alvizú” le respondió que “todo se hizo a través de Francia Márquez” y le pidió revisar la situación “con cabeza fría”. Estos hechos coincidirían con los reportes que ha hecho la prensa alrededor de la Paz Total. De hecho, a partir de 2024, Petro ordenó perseguir judicial y militarmente a “Mordisco”, insistiendo en que debía ser capturado con vida para que respondiera ante la justicia y aclarara las acusaciones que circulaban en torno a ese supuesto apoyo electoral en 2022.
Si bien el informe del noticiero señala una infiltración de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), advierte ese vínculo entre la campaña Petro Presidente de 2022 con las disidencias de las Farc. En ese entonces, “Calarcá” y “Mordisco” eran aliados; fue hasta agosto de 2024 cuando hubo una ruptura entre ambos jefes disidentes. El primero quedó al mando del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y el segundo del Estado Mayor Central (EMC).