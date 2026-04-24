Así fue el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro: esto se acordó en Miraflores

El encuentro entre ambos estaba pactado desde hace meses. La primera vez que iban a verse se frustró; sin embargo, en esta ocasión, la segunda fue la vencida y, por fin, luego de mucha insistencia, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encontraron en Miraflores. La reunión está enfocada en temas de seguridad en la frontera, específicamente en la situación de orden público en el Catatumbo y la cooperación en inteligencia. No obstante, también se abordarían asuntos relacionados con cultura, educación y turismo. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Rodríguez el pasado 3 de enero en una operación militar que se ha denominado como “milimétrica”, el presidente Gustavo Petro ha rechazado en varias ocasiones la decisión que tomó el presidente Donald Trump. Pero desde que visitó a su homólogo en Estados Unidos, la confrontación directa se ha desescalado en el país del norte global. Lea aquí: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela Justamente, esta reunión entre Delcy Rodríguez —quien quedó como líder del régimen y se autoproclamó presidenta de Venezuela, pese a que su mandato enfrenta cuestionamientos constitucionales— y el jefe de Estado colombiano se interpreta como un gesto de respaldo a lo que queda del gobierno instaurado por Hugo Chávez.

¿De qué se trata la reunión?

Sobre los temas que se abordarán en este encuentro, el presidente Petro dio la orden para que la delegación cuente con personal enfocado en temas de seguridad: “Mi delegación va a ser más bien militar, policial... el ministro de Defensa... para que organice la comitiva”, afirmó, anticipando que la agenda estará encabezada por autoridades de seguridad y no por equipos diplomáticos o económicos. En su momento, la visita había sido anunciada por Petro desde Barcelona, España, en un espacio organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE. “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, dijo el jefe de Estado colombiano, en un gesto que evidencia el ‘ir y venir’ que no se había logrado concretar entre ambos. Se trata, además, de una señal frente a la invitación —sin éxito— que se le había hecho a Rodríguez para visitar Colombia. “Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor”, y luego se iba a producir una “reunión en la frontera”, anulada también por razones de seguridad, narró Petro.

El primer encuentro, que estaba organizado para que se llevara a cabo el 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, se canceló. Según verificó este medio con fuentes de Presidencia en ese entonces, la cancelación vino por parte del gobierno de Rodríguez, que alegó “temas de seguridad”. Ya se tenía todo un despliegue logístico para garantizar la seguridad de la reunión. Se iba a contar con un anillo de seguridad que restringiría el tránsito y obligaría a movilización peatonal en la zona. Amplíe la noticia: Nuevos detalles sobre vínculo entre amigos de Petro y Alcocer con petroleros en tiempos de Maduro

Cercanos a Petro y sus presuntos nexos con el petróleo venezolano

Si bien el presidente suele tratar de tibios a algunos opositores en Colombia, respecto a temas políticos en Venezuela sí que lo ha sido. En su cuenta X, su uso recurrente de la palabra a diario no falla. Pero cuando Maduro se robó las elecciones, desapareció por más de dos días. Además, desde un inicio mandó gente de confianza a tratar esas relaciones de manera amigable, desmarcando su posición de la de su antecesor, Iván Duque, que rompió toda relación con el país vecino. Lea también: Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU. Cabe recordar que el primer cargo del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, en el gobierno Petro fue el de embajador de Colombia ante Caracas. A lo anterior se suman los amigos cercanos de Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, que habrían tenido una estrecha relación empresarial con la dictadura de Maduro. Esta cercanía habría surgido apenas dos meses después de que Petro llegara a la Presidencia, como parte de un “negocio” relacionado con el petróleo venezolano. Uno de ellos es Danilo Romero, quien, según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, sería el padrino de uno de los hijos de Petro. También se menciona a Manuel “Manel” Grau Pujadas, el catalán que fue visto caminando con Alcocer por las calles de Estocolmo, en Suecia, durante el escándalo que surgió sobre el “ostentoso estilo de vida” de la primera dama en ese país.

Lo que se acordó tras el encuentro

Luego de la reunión, tanto Delcy como Petro presentaron la declaración conjunta y firmaron un acuerdo entre ambas naciones. Por su parte, Petro se refirió a la situación en la frontera y destacó la necesidad de garantizar una frontera segura mediante una acción conjunta contra mafias y economías ilegales. “La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos”, afirmó, al tiempo que señaló que este objetivo requiere “acción militar, acción policial, acción social”. Además, planteó una supuesta apuesta por la seguridad alimentaria, enfocada en garantizar la nutrición de la niñez, y el impulso de energías limpias como base para una integración orientada a la paz.

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